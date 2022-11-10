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渣打银行亮相2022年进博会 

2022年11月10日14:40 | 来源：人民网
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近日，第五届中国国际进口博览会在上海开幕。渣打银行亮相。“绿色金融、跨境金融和普惠金融创新方案是渣打银行在本届进博会展示的亮点。围绕‘点滴凝聚，绽放经济新动能’这一主题，渣打今年将展台布置成‘城市森林’，在一片绿意盎然的清新氛围中，通过沉浸和互动式体验，全面、立体地展示这家有近170年历史的国际银行。”渣打银行相关负责人表示。

第五届进博会期间，渣打银行成功携手来自医疗、生态农业、新能源、高端制造等多个行业的合作伙伴，先后与上海征信、邓白氏、高浪控股、远景科技、先正达集团、华友钴业、圆和医疗分别签署了合作备忘录。

（受访者供图）

除了与不同行业的伙伴加强合作，渣打还围绕人民币国际化、供应链和财富管理等主题组织了多场进博云论坛。参展期间，针对中小企业在当前贸易环境中面临的新问题，除了举办中小企业系列进博专题讨论，渣打银行今年推出了升级版的跨境赋能计划，以为中小企业降本提效、管理汇率风险。作为利物浦足球俱乐部的主赞助商，渣打银行每年都会为这支球队在进博展台留出一席之地，成为参展观众们最爱驻足流连的区域。  

该负责人表示，渣打银行目前已经确认将继续参展第六届进博会。渣打致力于通过多方合作，服务好“在中国，进入中国，以及从中国走向世界”的个人和企业客户，为经济新动能的绽放尽自己的点滴之力，而进博会为这样的沟通合作搭建了一个绝佳的平台。

(责编：曹淼、李源)
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