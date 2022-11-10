11月9日，以“智能 为变革赋能”为主题的2022联想创新科技大会在线上开启。“科技正不断释放智能化生产力，创想正激发无限可能，我们将用全栈产品、服务和解决方案，为企业智能化转型保驾护航，与千行百业共同踏上变革转型的新征程。”联想集团副总裁、中国区方案服务业务群总经理戴炜在会上发表主题演讲时如是说。

联想集团副总裁、中国区方案服务业务群总经理戴炜。（受访者供图）

同时，他还宣布联想将继续依托基于“端-边-云-网-智”技术架构的“新IT”，以全栈全周期的陪伴式服务赋能新时期智能化转型，推动实现“数智融合”。

戴炜介绍，联想方案服务正在以“新IT”内生外化实践加速智能化重构，面对政府、教育、电信、金融、医疗、制造等多行业客户智能化转型的需要，以包括软硬服一体化十个部分的数字底座和通用业务中台向行业客户提供规模化解决方案及服务，加速产业智能升级，推动中国经济高质量发展。

他提出，作为行业内少有的覆盖“端-边-云-网-智”全要素的“新IT”服务厂商，联想走完信息化到智能化的全程，在自身智能化升级的过程中积累了强大的数字底座和新技术快速应用的能力，这些快速、高效的交付平台和解决方案，创建了快速高效的新捷径，让企业将更多精力回归到业务本身，为各行各业智能化的不同阶段注入全新活力与动能。“我们为行业智能化转型打造了最佳实践和案例标本，转型本身带来了一系列显著的价值回报，核心体现在营销、客户服务、供应链三大层次。”

(责编：董童、李源)

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