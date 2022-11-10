人民网 唐小丽

面前的小伙儿名叫阿里·法伊兹，今年28岁，来自阿富汗。

阿里的中文说得很棒，“我2014年来中国留学，毕业后一直从事国际贸易方面的工作，在中国已经八年了。”

进博会上，阿里带来的是阿富汗手工羊毛地毯。“都是我们阿富汗的老百姓手工编织的，这几年受疫情影响，很多货发不出去，有朋友告诉我，我觉得我应该帮助他们找到一条销路。我就跟中国的贸易伙伴讲起来，他们很感兴趣，越来越多的阿富汗手工地毯来到了中国。”

阿里正在展示阿富汗手工地毯。人民网 顾海民摄

现场，阿里为记者展示了一条编织精美的地毯，规格是4米×3米。“这张地毯需要四个人手工编织一年多的时间才能完成，售价是2.8万元人民币。”

听到这里，前来观展的刘先生忍不住感慨：“那不贵啊，这可是四个人忙活一年多的成果！”

阿里介绍，阿富汗的羊毛地毯品质，与其他种类的地毯相比，并不逊色。由于阿富汗山区阴冷，生长在那里的羔羊羊毛纤维柔软细长。高质量的阿富汗地毯选用的正是这种优良品种的8至14个月大的羔羊羊毛，因此，也便拥有了非常细腻平滑的手感和丝质的光泽感。难得的是，至今阿富汗地毯还保持着纯手工制作的传统技艺，制作一条地毯往往耗时数月。和工业制造的日用品地毯相比，阿富汗手工地毯实际上与工艺品更为接近。

“进博会，让更多的中国消费者认识、了解了我们的地毯，打开了阿富汗手工地毯的知名度。”阿里介绍道，通过进博会的影响力，收获了2000多张地毯的订单，“这意味着给阿富汗的2000多个家庭带去了一整年的收入，钱很快都打入了这些老百姓的账户，他们都乐开了花。”

今年的进博会上，除了地毯，阿里还带来了阿富汗的松子、葡萄果干、工艺品等商品。阿里还透露，他在上海全球商品贸易港的二楼开了一家阿富汗进口商品馆。这也是进博会功能的一种延伸载体。“为了打理好这家小店，也为了更方便参加进博会，我搬家到了上海。”

今年的进博会，阿里带来了不少阿富汗商品。人民网 顾海民摄

谈起与进博会的结缘，阿里说，自己一直在中国做贸易，对推广阿富汗的品牌非常感兴趣，也一直在寻找各种平台。“知道进博会的时候，是2018年第一届进博会开幕那天，看到新闻，但是已经开幕了，来不及了。第二年，又阴差阳错擦肩而过，直到第三年才如愿来到进博会现场，至今再也没有缺席过。”

这位阿富汗小伙儿期待着，大家能到阿富汗的展台来坐坐、看看，或者到阿富汗进口商品馆逛逛，他一定会把美丽的阿富汗介绍给大家。

(责编：罗知之、高雷)

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