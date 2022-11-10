人民网北京11月10日电 （记者杜燕飞）“我们要挖掘中国市场潜力，打造消费新亮点。”第五届进博会期间，爱茉莉太平洋中国对外事务总经理于剑做客人民网“人民会客厅——进博时刻”栏目时表示，中国市场有很大的增值空间，随着高水平开放的进一步推进，爱茉莉太平洋将进一步坚定在中国发展信心，结合消费新需求，提供更多环保新产品。

“连续五年参展，爱茉莉太平洋展台面积从最初只有两百多平米到现在扩展为五百多平米。在各地政府招商力度的热情感染下，爱茉莉太平洋更加坚定了在中国的投资信心。”于剑提到，今年正逢爱茉莉太平洋在华投资三十周年，本次展台以“爱茉莉之心”为设计灵感，代表着爱茉莉太平洋的投资信心、创新之心和向善之心，共带来了旗下七个品牌约五百多款展品，其中多款“黑科技”展品是今年进博会的亮点内容。

回顾爱茉莉太平洋的“进博故事”，于剑说道：“第一次参加进博会就体会到了‘展品变商品’‘商品变爆品’的进博溢出效应，因此爱茉莉太平洋也将更多新品首发放在中国。”他认为，进博会也是很好的学习平台，可以学习和了解到同行业内的新技术与新产品，也认识了很多“新朋友”。

“与顾客、社会同行，与自然和谐共生是我们的两大核心目标。”于剑说，近年来，随着中国经济的发展，化妆品市场也迅速增长，Z世代消费者的消费需求也发生了新变化，环保与可持续发展逐渐成关注的重点，越来越多的消费者也更加愿意尝试新产品。为进一步推动“碳中和”目标的实现，满足消费者的环保需求，爱茉莉太平洋开始了系列探索，未来将致力于实现百分百塑料可回收措施，推进电力再生，保护生物多样性，实现废弃物零填埋等。

“随着高水平开放的进一步推进，未来中国市场还会有更大的潜力。”于剑说。

(责编：罗知之、高雷)

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