人民网北京11月10日电 （记者杜燕飞）记者从建设银行获悉，11月8日，该行发起设立的建信住房租赁基金（有限合伙）、建信住房租赁私募基金管理有限公司正式成立，并与北京、重庆、湖北、成都、南京、广州、佛山等地签署子基金意向协议，签署首批十余个项目收购协议。

据介绍，建信住房租赁基金募集规模为300亿元。其中，建行认缴299.99亿元，建信信托有限责任公司全资子公司认缴人民币0.01亿元。截至目前，该基金重点推进项目20余个，项目资产总规模超过100亿元。

同日，建信住房租赁基金分别与北京市、重庆市、湖北省、成都市、南京市、广州市、佛山市等地市场主体签署合作备忘录，约定合作设立地方子基金。建设银行提供信贷支持、运营管理、公募REITs上市等综合服务，由地方政府在项目信息推荐、租赁需求整合等方面提供支持。

建设银行表示，通过出资设立住房租赁基金，以市场化、法治化、专业化运作，投资房企存量资产，可增加市场化的长租房和保障性租赁住房供给。建行将助力探索房地产发展新模式，推动住房金融业务向覆盖租购两端、服务存量转型升级的模式发展。

“围绕住房租赁基金，建行将聚焦三个方面重点发力。”建设银行董事长田国立表示，一是探索租购并举的房地产发展新模式，与地方政府合作设立配套子基金，撬动更多社会资本参与发展住房租赁，盘活房地产行业存量资产。二是构建住房金融服务新体系，推动住房金融业务向覆盖租购两端、服务存量升级、间接融资与直接融资并重的方向发展，形成集股权投资、信贷支持、租赁运营、REITs上市为一体的服务闭环。三是着引导居民住房消费新理念，增加一批性价比高、分层分类的租赁住房，满足不同群体差异化需求，推动住房消费理念从“为我所有”向“为我所居”转变。

(责编：罗知之、高雷)

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