近日，第五届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在国家会展中心（上海）举行。优必选人形机器人Walker作为科技创新成果的代表，首次受邀亮相进博会。

优必选大型人形机器人Walker亮相第五届中国国际进口博览会（受访者供图）

在综合展示区现场，Walker与到场观众亲切打招呼合影，通过瑜伽、金鸡独立等一系列高难度动作，为大家生动呈现了中国自主研发的、位于世界前沿水平的大型人形机器人。

过去十年，优必选科技持续攻坚关键核心技术，全球技术专利布局超过3000项，在人工智能算法和人形机器人本体技术上都取得了重大突破，解决了该产业的“卡脖子”情况，大型人形机器人Walker也完成了从诞生到快速迭代的成长历程。

“优必选科技将紧抓中国对外开放的新发展机遇，以智能机器人为载体，人工智能技术为核心，为全球经济发展注入新动能，助力推进共建“一带一路”高质量发展，携手开创人类更加美好的未来。”优必选公司相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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