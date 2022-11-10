优必选亮相第五届中国国际进口博览会
2022年11月10日16:00 | 来源：人民网
小字号
近日，第五届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在国家会展中心（上海）举行。优必选人形机器人Walker作为科技创新成果的代表，首次受邀亮相进博会。
优必选大型人形机器人Walker亮相第五届中国国际进口博览会（受访者供图）
在综合展示区现场，Walker与到场观众亲切打招呼合影，通过瑜伽、金鸡独立等一系列高难度动作，为大家生动呈现了中国自主研发的、位于世界前沿水平的大型人形机器人。
过去十年，优必选科技持续攻坚关键核心技术，全球技术专利布局超过3000项，在人工智能算法和人形机器人本体技术上都取得了重大突破，解决了该产业的“卡脖子”情况，大型人形机器人Walker也完成了从诞生到快速迭代的成长历程。
“优必选科技将紧抓中国对外开放的新发展机遇，以智能机器人为载体，人工智能技术为核心，为全球经济发展注入新动能，助力推进共建“一带一路”高质量发展，携手开创人类更加美好的未来。”优必选公司相关负责人表示。
(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 助力发展长租房市场 建设银行发起设立住房租赁基金
- 人民网北京11月10日电 （记者杜燕飞）记者从建设银行获悉，11月8日，该行发起设立的建信住房租赁基金（有限合伙）、建信住房租赁私募基金管理有限公司正式成立，并与北京、重庆、湖北、成都、南京、广州、佛山等地签署子基金意向协议，签署首批十余个项目收购协议。 据介绍，建信住房租赁基金募集规模为300亿元。…
相关新闻
- 评论
- 关注