中国连锁经营协会日前发布的《2022年中国即时零售发展报告》指出，近年来，即时零售在我国快速发展，相关业务量急速攀升，市场规模持续扩大，满足了用户日益增长的“到家”消费需求，为我国零售业发展注入新活力。

报告指出，近年来，O2O（线上线下结合的商业模式）整体市场规模持续扩容，2021年超过3.3万亿元，其中到家业务近5年增速超过60%。即时零售作为O2O到家业务的重要组成部分迎来显著增长，近5年市场规模增速约81%。

今年以来，我国多个城市探索便利店等实体零售的融合创新发展，长沙、青岛、济南等多地连锁便利店品牌先后宣布携手外卖平台上线“24小时便利店项目”，借助即时零售新业态，助力当地“一刻钟便民生活圈”建设。在部分一二线城市，美团买菜、沃尔玛等零售企业在社区开设配送站点或仓储超市，为3至5公里范围内的社区居民提供即时配送服务。

报告认为，即时零售可以作为对线下实体零售的补充，帮助其拓展销售渠道，有助于线下实体零售实现线上线下相融合。即时零售平台提供的高效配送网络，可以将门店商圈覆盖范围由现在的约1公里扩大到3至5公里，辐射用户量大幅提升。此外，平台的技术和大数据能力也将帮助商家提高线上订单履约效率和选品管理效率。

报告指出，作为零售业未来发展的重要组成部分，即时零售有着广阔发展前景。未来，开放平台基于消费大数据，将为品牌商和零售商提供服务供应链，指引其产品研发及相关服务模式创新，更好提供消费者需要的产品与服务。

即时零售作为一种新型零售模式，是伴随零售数字化和即时配送业务的快速崛起而诞生的，主要指消费者在线上交易平台下单，周边几公里内的线下实体零售商通过第三方或自有物流执行配送上门服务，提供的产品包括食品饮料、蔬果生鲜、医药健康、数码3C等商品，配送时效通常在30至60分钟。（记者王雨萧）

(责编：杨光宇、白宇)

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