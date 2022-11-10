原标题：阿里云张建锋：工业互联网应用将更多由生产线工人开发

11月10日，在2022年世界互联网大会乌镇峰会·工业互联网论坛上，阿里云智能总裁张建锋表示，工业互联网对数字化技术的应用不断深入，从工业物联、到工业互联、再到产业互联的发展，需要繁荣的应用生态。这需要多方参与的生态建设，也将得益于低代码的普及，他认为未来越来越多的工业互联网应用将由生产线的工人来开发，进一步加速创新，繁荣应用生态。

他认为，工业互联网的发展首先从工厂设备开始，AIoT技术的应用可以把工厂的普通设备变成数字化设备，让这台设备能够被数据化、在线化；其次，在产线和车间内实现互联，通过智能化，提高生产效率；最终，在工业互联基础上，联通产业链上下游，让市场变化与生产要素精准匹配，提升产业链协同效率、重塑产业生态。

而在生产流程优化中，水泥、垃圾焚烧等产业有更突出的需求。张建锋举例说，在浙能锦江，在垃圾焚烧的控制系统中引入智能算法，替代过去的人工经验，提升单位垃圾的发电量，降低了废气排放。

当全流程都实现了数字化，企业就能汇集生产、供应、管理的全流程数据并进行整体优化。例如在全球吞吐量最大的宁波舟山港，它打造了港口大脑，根据船只停留时长、吨位等数据来分配泊位，仅此一项，即可为舟山梅山港每两年省出一个造价10亿的泊位。

张建锋认为，工业互联网将不止于此，未来还将更进一步，从工业互联走向产业的互联。这需要统一的IT基础设施、数据化智能化的技术，以及繁荣的应用生态。在这些基础上，企业可以高效的连接供应链和产业链，实时感知市场变化，提高生产效率，加速创新。

例如，阿里云支撑国家管网搭建了基础设施开放服务及交易平台，以数字化技术联通全国8万公里油气管网，首次实现我国能源基础设施服务的线上交易。在浙江，sup-ET工业互联网平台已落地15家行业级“产业大脑”，服务工业企业近10万家。

最后，张建锋表示，未来工业创新将更多依靠一线工人，像钉钉这样的低代码平台能够让帮助工人实现数字化、快速创新。目前，低代码已经在工业领域广泛应用，让一线工人也能开发系统应用。张建锋举例说，在一汽大众，有9000多位低代码开发者，其中90%都是一线人员。未来，80%以上的应用都将由业务人员来开发。（记者 李文瑶）

(责编：董童、李源)

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