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小红书瞿芳：共建、共享是数字经济最大的魅力

2022年11月10日16:08 | 来源：环球网
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原标题：小红书创始人瞿芳：共建、共享是小红书的社区基因

　　11月10日，在2022世界互联网大会数字经济论坛上，小红书创始人瞿芳发表主题演讲，并参加互联网企业家论坛圆桌对话，分享在数字经济共建共享发展的大环境下，小红书当下的实践、对未来的规划及畅想。

　　在论坛上，瞿芳提到，在小红书上，每天有几千万用户在浏览和搜索与生活有关的内容，平台每天产生245亿次曝光，用户可以找到各种经验，比如毕业旅行去哪里、高考志愿如何填报、第一次面试怎么准备等，形成了共建共享的UGC社区基因。

　　此外，平台上消费者的参与反馈，共享共建，真实分享，也成为品牌不断创新的灵感来源。瞿芳介绍，小红书目前已汇聚了全球 200 多个国家和地区 17.3万个品牌，一批新老国货品牌在小红书“走红”。

　　“‘普通人帮助普通人’的生活分享社区，消费者和企业共同成就的品牌孵化地，以及共同打造相互守望的城市文化，这些都来源于亿万互联网用户的共同参与、共同建设、共同创造，也是我们在平台上感受到数字经济最大的魅力。”

　　同时，在圆桌对话中，瞿芳表示，随着大数据、人工智能、区块链等技术应用的不断突破和融合，新的数字技术涌现，产业互联网进入快车道，新的信息革命将成为实体经济竞争力的重要保障。

(责编：董童、李源)
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