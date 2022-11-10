人民网北京11月10日电 （记者杜燕飞）记者从中国石油获悉，今日，该公司和巴西国家石油公司（以下简称巴西国油）合作的、位于巴西桑托斯盆地阿拉姆深水勘探区块的首口探井——古拉绍-1井测试获得成功。

承担巴西阿拉姆项目钻井作业的Brava star号钻井船。受访者供图

据介绍，阿拉姆区块是巴西国油（80%权益）和中国石油（20%权益）组成联合体于2019年11月7日在巴西第六轮盐下区块招标中获取的，项目产品分成合同于2020年3月30日签署。

古拉绍-1井作业水深1905米。2021年11月，该井通过电缆测井和流体取样证实了含油层段，取得勘探重大发现。2022年10月16日，古拉绍-1井完成三开三关阶段测试并获得高产油流，通过采集动态生产数据，进一步证实了阿拉姆区块的资源潜力和开发前景，为加快勘探评价进程，尽早投入开发奠定了资源基础。

中国石油表示，古拉绍-1井试油获得高产，是中国石油海外深水油气勘探新发现，为中国石油做精做强全球海洋深水油气勘探开发业务、培养人才和积累技术管理经验奠定了基础。

(责编：罗知之、高雷)

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