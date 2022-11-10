人民网北京11月10日电 （记者杜燕飞）“高水平开放与医院高质量发展相辅相成，让更多新技术、材料、设备在基层深入应用，惠及更多患者。”第五届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，上海市肺科医院党委书记陈昶，上海市同仁医院院长马骏，复旦大学附属中山医院青浦分院党委副书记、常务副院长李锋，葛兰素史克呼吸事业部全国销售负责人区慧敏做客人民网“人民会客厅——进博时刻”栏目，围绕对外开放合作、公立医院高质量发展及慢病管理等话题进行了讨论与分享。

对外开放 促进医院高质量发展

进博会是中国构建新发展格局的示范窗口、推进高水平对外开放的重要平台，也是实现高质量发展的有效载体。陈昶认为，高水平对外开放与医院高质量发展两者之间是相辅相成且相互促进的，上海市肺科医院的发展就获益于对外开放，通过派遣医生外出学习、采取“请进来”与“走出去”相结合的交流方式，促进人才、技术、学科等多个领域进行深层次的交流与共同进步。近年来，每年都有不少来自欧美及其他发达国家的医生到上海市肺科医院进修，促进了在高水平开放基础之上的高质量快速发展。

“上海市提出要打造亚洲医学中心的建设目标，就需要在理念、医疗技术等方面与世界同频共振。”马骏说，通过对外开放与其他国家的同行一起交流互动，不仅要将高精尖技术、材料、耗材、设备等方面引入，也要在慢病管理、全生命周期健康管理方面的理念和经验与世界进行沟通交流，积极分享国内的优秀经验。

“公立医院高质量发展是重要的布局。”李锋说，公立医院高质量发展新要求中也涉及不少创新相关内容，在与世界交流、合作、互动的过程中有利于推进项目、技术的创新。对外交流是提升医疗技术，了解先进理念是加强创新能力的重要方式之一。

相约进博，共享机遇，已成为参展企业的共识。区慧敏说，随着中国医疗改革的持续深入，营商环境的进一步优化，也进一步坚定了不少外企，尤其是以科研为导向医药企业的在华发展信心。葛兰素史克除了将中国与全球创新步调一致，更希望将“中国先行”作为目标，将更多创新方案带到中国，为患者和医务工作者提供更多创新服务，助力创新方案可及性和可负担性的提升。

职责分明 完善慢病管理全流程

《关于推动公立医院高质量发展的意见》提出，构建公立医院高质量发展新体系。马骏认为，作为综合性医院，需要完善学科整体内涵，发挥区域医疗中心在常见病、多发病和危重症救治方面的引领作用。综合性医院有责任也有义务开展跨学科整合以及多学科联系。当前我国共患病患者较多，基于新型疾病管理理念，以疾病为中心的学科平台建设已经成为发展新态势。尤其是在抗击新冠肺炎疫情期间，呼吸、感染、重症医学、急诊以及中医、影像、检验等多学科联动，在危急重症患者救治过程中发挥了重要作用，有效缓解了区域内疫情发展态势。

“国家对公立医院提出‘顶天立地强腰’的要求，我们就是其中的‘腰’。”李峰说，近年来，青浦医院提出“医教研防”一体化发展规划，将预防放在了更加重要的位置。此外，青浦区开展了家庭病房管理试点，通过数字化手段、物联网技术，时刻关注患者情况，及时调整用药，打造全流程的全生命周期健康管理。“在病房诊疗之外，如何做好患者出院后的慢病管理尤为重要。”

“慢病管理需要在各家医院、各个层级医院开展一盘棋建设。”陈昶说，专科医院要将进一步深入开展临床研究，形成更多优秀的治疗方案，为慢病管理提质增效，促进居民整体健康水平的提升。此外，也要强化科普宣传，让更多居民参与到慢病管理中来。

数字化助力 提升基层诊疗能力

“我们要用好自身学科影响力，将技术、医疗策略等方面进行下沉式的延伸。”陈昶提到，要用高质量研究促进技术、策略、人才以及行业规范的发展，将临床实践中总结的经验进行横向辐射，从多维度、多方面将优质医疗资源真正下沉至基层。

“区域医疗中心不仅要‘仰望星空’更要‘脚踏实地’。”马骏说，要进一步关注基层全科联动，专科、全科要携起手来，加强患者在不同阶段的联动管理，更好发挥防治一体、健康促进的作用，减少重症、危重症的发生，提高慢病患者的生活质量。此外，也需要通过互联网手段，开展全科医生在相关专科能力方面的培训，将新技术、药品、材料以及诊疗理念带入基层。

“中国市场机遇与挑战并存，我们希望推动更多创新药品在基层应用，惠及更多慢病患者。”区慧敏介绍，葛兰素史克在中国发展的三十年期间，已经打造了业界领先的呼吸系统疾病领域产品组合和防治生态圈，希望能帮助基层医生提升诊疗能力，助力分级诊疗落地，提升同质化水平。此外，葛兰素史克也积极采用数字化手段，搭建管理系统，更好地帮助患者进行慢病管理。“通过智能化装备及时提醒患者用药，能有效提升患者用药依从性，有利于病情控制。”

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经