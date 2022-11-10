人民网北京11月10日电 （记者杜燕飞）为进一步深化央地合作，11月9日，中国化学与上海市奉贤区政府、上海华谊（集团）公司签署一揽子合作协议，中国化学上海总部、中化学华谊工程科技集团有限公司、中化学装备科技集团有限公司揭牌成立。

根据协议，中国化学与上海市奉贤区在高端装备科技创新、化学新材料研发布局、专业化一体化服务、产业集群综合开发建设及其他相关领域深化央地合作；与上海华谊共建一家以检维修为特色，集投资、研发、规划、设计、工程总承包、项目管理、全过程咨询、施工、检维修、运营、拆除等项目全生命周期工程服务的工程公司，为化工行业综合服务、装备制造持续添能蓄势贡献力量。中国化学所属桂林公司与华谊集团旗下双钱轮胎公司举行海外项目战略合作签约仪式。

在此前召开的央企助力上海高质量发展大会上，多家央企与上海市政府签署了30个央地合作项目。“近年来，国资委指导推动央企持续深化与上海的务实合作，双方合作领域持续拓宽，合作层次不断提升。”国资委主任郝鹏在会上表示，央企要聚焦服务国家战略，以更实的举措、更有力的行动，持续深化与上海的战略合作、科技合作、产业合作、国企改革合作和开放合作，更好促进双方高质量发展。

中国化学表示，此次签约是中国化学贯彻落实央企助力上海高质量发展大会精神的体现。公司将与上海市在高端装备制造、高端新材料、石化产业链领域开展更多合作，合力打造世界级先进制造业集群，推进产业经济发展。

业内人士认为，央企是促进地方经济发展的生力军，挖掘央地双方利益共同点，建立央地合作的良好机制，有利于运用好各地区的比较优势和资源禀赋，服务国家重大区域发展战略，推动区域协调发展向更高水平迈进。

(责编：罗知之、高雷)

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