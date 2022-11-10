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渤海亿吨级大油田最大区块海上安装全部完成

2022年11月10日16:42 | 来源：新华社
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11月9日，渤海亿吨级大油田——垦利6-1油田最大区块7座平台全部完成海上安装。此次安装完成的中心处理平台重量超过15000吨，是目前渤海最重的采油平台，可同时容纳80名员工投入生产。

垦利6-1油田石油探明地质储量超过1亿吨，是我国渤海莱州湾北部地区勘探发现的首个亿吨级大型油田，也是我国第一大原油生产基地渤海油田2022年在建的最大原油增产项目。

记者：李帅

新华社音视频部制作

(责编：杨光宇、白宇)
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