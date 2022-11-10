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18部门印发进一步提高产品、工程和服务质量行动方案

2022年11月10日16:48 | 来源：人民网
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图片来源：市场监管总局官网

人民网北京11月10日电 （记者杨曦）近日，经国务院同意，市场监管总局等18部门近日联合印发《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》（以下简称《方案》）。

《方案》提出，要围绕提高供给体系质量，直面市场需求和群众关切，聚焦突出问题、明显短板和发展关键，坚持一个一个行业抓、一类一类产品抓，着力打通一批产业链供应链质量堵点，攻克一批关键核心技术质量难点，化解一批民生消费领域质量痛点，更好支撑现代产业体系优化升级，更大力度保障优质产品、工程和服务有效供给，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

《方案》从推动民生消费质量升级、增强产业基础质量竞争力、引导新技术新产品新业态优质发展、促进服务品质大幅提升4个方面部署了质量提升的重点任务，强调以质量变革创新推动质量持续提升，要求强化实施保障，明确提出到2025年，质量供给与需求更加适配，农产品食品合格率进一步提高，消费品优质供给能力明显增强，工业品质量稳步向中高端迈进，建筑品质和使用功能不断提高；生产性服务加快向专业化和价值链高端延伸，生活性服务可及性、便利性和公共服务质量满意度全面提升。

《方案》要求，各地区、各有关部门要加强组织领导，将提高产品、工程和服务质量作为建设质量强国、推动高质量发展的重要内容纳入重要议事日程，结合实际制定具体方案，完善配套政策措施，认真抓好贯彻落实。

(责编：杨曦、高雷)
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