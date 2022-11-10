天舟五号完成发射前全区合练
2022年11月10日17:58 | 来源：新华网
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新华社海南文昌11月10日电（李国利、黄国畅）天舟五号货运飞船任务10日下午组织发射前系统间全区合练，目前各系统已经做好发射前准备工作。
这次任务是文昌航天发射场2022年度的收官之战，也是西昌卫星发射中心的第200次航天发射任务。针对与梦天实验舱任务高度并行、发射间隔时间短等实际情况，科技人员连续奋战，组织完成了天舟五号货运飞船技术区测试、加注，长征七号运载火箭垂直总装测试、船箭联合测试、组合体垂直转运等工作。目前，各系统状态良好，正按计划开展火箭加注前准备工作。
“这是点火发射前参试系统最多最全的一次综合模拟演练，也是发射前的最后一次合练。”西昌卫星发射中心总工程师钟文安介绍，“目前设备设施状态良好，发射日天气满足要求，我们有信心、有决心完成发射任务，确保天舟‘快递’使命必达。”
(责编：杨光宇、白宇)
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