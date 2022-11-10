人民网北京11月10日电 （记者杜燕飞）“随着人口老龄化进程加剧和新冠肺炎疫情影响，公众对于健康、养老等的关注度升高，寿险业与健康业态有着天然的契合。”在第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）期间，中国太保寿险总经理蔡强在接受采访时表示，中国太保寿险要拓展产业上下游“朋友圈”，共建“保险+康养”生态圈，提升在大康养服务生态上的供给能力。

蔡强表示，进博会为太保寿险业务发展带来了三方面机遇：一是增加了客户对公司品牌整体的信赖感。“护航”进博体现了中国太保寿险服务国家战略的责任担当，展现了责任、智慧、温度的“太保服务”。二是促进了产品服务生态融合，展现公司产品、服务亮点。一方面，拓展产业上下游“朋友圈”，共建“保险+康养”生态圈，提升在大康养服务生态上的供给能力；另一方面，向世界展现中国太保寿险在产服创新上的实践成果。三是为客户经营创造更多场景，进博会期间，邀请高净值客户共同参与进博会各项活动，增加与客户的联结。

他介绍，本届进博会，中国太保寿险正式推出了“芯”活力服务品牌，以家庭健康养老需求和场景为出发点，以保险+服务综合解决方案为手段，整合包括太医管家、青少年健康促进中心、太保家园、高端医疗、源申康复等健康养老服务资源，为中国万千家庭的活力生活、美好未来保驾护航，深化“社会稳定器”功能和作用。其中，“芯”活力的“芯”代表的是中国太保秉持的初心，“芯”也是“芯”片的意思，代表更专业、更全面、更数字化的服务。

“康养是一个需要秉持长期主义的产业，需要沉下心建立核心能力。”蔡强表示，太保布局康养市场的核心竞争力在于，通过长期稳健的投资管理能力、持续专业化的高质量服务，以及科技赋能与人文关怀结合的智慧康养等，实现多方共赢。

蔡强表示，在健康生态方面，针对重点客群，中国太保寿险将布局健康促进、疾病预防、陪诊就医、康复护理四大服务领域。计划在五年内，建成10家康复医院、20家诊所、超3000张康复床位的服务网络，实现医疗健康服务与保险主业的互促深融。在养老生态方面，中国太保寿险将继续深耕“颐养、乐养、康养”三条产品线，按照“区位更近、规模更优、客户更老”的原则，尽快完成太保家园在长三角、大湾区、环渤海、成渝及中部地区累计13至15个项目的全国性布局。

(责编：罗知之、高雷)

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