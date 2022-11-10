新华社上海11月10日电 进博透视：四大效应日趋显著 进博会“永不落幕”

新华社记者宿亮 周琳

“发展合作的良好机会”“创新集大成者”“高水平开放的中国名片”……

第五届中国国际进口博览会累计意向成交735.2亿美元，比上届增长3.9%，交出一张漂亮的成绩单。作为全球首个以进口为主题的国家级展会，进博会成为国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的重要平台，成为全球共享的国际公共产品，助力中国构建新发展格局，推动高质量发展，为世界经济持续注入中国开放动能。

进博会越办越好，凸显四大效应——

聚首效应不断增强

中国作为全球超大市场的魅力，以及中国加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚定推动高水平对外开放的实践，让一年一度的进博会像一块巨大“磁石”，吸引全球顶级企业汇聚上海，进博会聚首效应不断凸显。

本届进博会上，284家世界500强和行业龙头企业聚首，其中包括全球四大粮商、十大医疗器械企业、十五大药品企业。不少参展商说，只有在中国举办的进博会，才能让这些全球顶级企业齐聚一堂，让参展企业不虚此行。

这种聚首效应，让众多展馆成为代表全球最高水平的 “行业达沃斯论坛”。跨国企业聚首进博会“华山论剑”，既展示未来行业发展趋势，也让展区成为最新技术交流交锋的擂台。本届进博会上，参展企业共展出438项首发新产品、新技术、新服务，超过上届水平，凸显全球各产业行业对进博会的高度关注。

从2020年起，世界500强和行业龙头企业进博会参展“回头率”持续大幅提升，从第三届的70%，到第四届的80%，再到本届进博会的近90%，进博会的聚首效应不断增强。

法国企业赛诺菲疫苗大中华区负责人张和平告诉记者，进博会推动企业在交流中积极合作，促进行业可持续发展。

在聚首效应带动下，进博会全球吸引力不断提升。进博会在促进全球产业信息交流、便利市场要素流动、推动经济合作和科技交流中发挥越来越明显的作用。

头领效应更加突出

进博会的成功举办，不仅吸引跨国企业汇聚“四叶草”，也带动这些企业上下游的供应链和产业链聚集，为众多行业在全球范围、供应链全领域推动要素重组和再优化提供了宝贵机会。这让跨国企业和上下游企业看到了前所未有的合作契机和更加广阔的发展空间。

“在进博会，可以与全行业甚至跨行业的企业、合作伙伴加深交流，共商合作前景。”荷兰阿斯麦公司全球副总裁、中国区总裁沈波说。

在集成电路专区，不仅全球主要芯片企业济济一堂，服务于他们的大批中小型供应商也在附近设立展台，这让展区内不同类型的企业有更多了解和合作可能，为产业链调整优化创造机会。首次参展的瑞萨电子管理（上海）有限公司企业宣传经理郭双骖说，“在进博会感到最有收获的就是‘邻居即客户’的上下游联动”。

每一届进博会都会对展区设置进行调整，创新孵化专区、集成电路专区、农作物种业专区和人工智能专区的先后设立，反映了全球产业发展的新变化新需求，也为中国的高质量发展和重点产业的成长提供了便利。

作为拥有40万采购商注册、2800多家企业参展的全球盛会，进博会头领效应让芯片、人工智能、元宇宙等产业的供应链、产业链的全链条合作与交流更加便利，为中国参与全球生产要素调整与配置提供更多选择，为全球化合作注入新动力。

溢出效应持续显现

进博会的成功之处，不仅体现在成交额增长，也体现在贸易促进、产业升级、消费升级、制度创新等领域产生的溢出效应。

本届进博会期间，老挝贸工部贸促司与上海市杨浦区签订备忘录。杨浦区利用区域内互联网企业集聚优势，以数字经济赋能老挝生态农业发展，放大区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）框架下经贸合作潜力。

上海市杨浦区区长薛侃说，杨浦区将为老挝企业和机构在上海发展提供保障，通过提供更多更好数字、流量和平台资源，推动高水平经贸合作，让老挝农产品搭上“数字快车”。

在上海宝山区进博会投资推介大会上，宝山区向来自世界各地的参展商展示宝山营商环境、发布招商信息，为促进区域高质量发展提供动能。

进博会充分发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台功能，不断推动“展品变商品、展商变投资商”，借助进博会为贸易和投资注入活力，让中国大市场成为世界大机遇，助力世界经济复苏。

这种溢出效应还体现在“一带一路”合作上。11月初，从德国汉堡始发的“中欧班列-进博号”横跨亚欧大陆，载着参加第五届进博会的欧洲展品驶入上海。中欧班列开行数量从2018年的6000多列增至2021年的15000多列，成为畅通中欧贸易的“稳定器”和“加速阀”。中欧年贸易额由2018年的6822亿美元增长到2021年的逾8000亿美元。

本届进博会，共有来自127个国家和地区的企业参加企业商业展，RCEP成员国都有企业参展，共建“一带一路”国家、上合组织参展国数量也较上届增加，推动中国与相关组织开展长期稳定合作。

联动效应越发清晰

五年来，进博会是中国推动高水平对外开放的缩影，成为中国加快构建双循环新发展格局的生动实践。

本届进博会上，长三角G60科创走廊第五次组团参会，并首次举办投资推介会。长三角G60科创走廊联席办相关负责人介绍，在进博会期间举办投资推介会，搭建了参展商与区域内九座城市产业部门的对接平台，汇聚全球资源要素，增强长三角G60科创走廊国内国际两个市场、两种资源联动效应。

进博会带来的联动效应还延伸到了海外，成为越来越多全球展商更好更快进入中国区域市场的助力。正如阿根廷驻上海总领馆商务领事费德里科·布吕索（中文名费乐培）所说，“进博会是各国参展商和中国各地采购商的汇聚之地，更是我们进入中国一线、二三线甚至更小城市的大门。”

进博会的再次成功举办，展现全球企业对中国经济前景的坚定信心，展现世界对中国坚定奉行互利共赢开放战略的支持。进博会的聚首效应、头领效应、溢出效应和联动效应，有助于加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。

为期六天的第五届进博会圆满收官，但进博会交易服务平台将继续以“6天+365天”的方式继续向全球提供服务，并实现能级提升。进博会作为“永不落幕的展会”，正为中国新发展，为推动建设开放型世界经济，不断注入新的动力。

(责编：杨光宇、白宇)

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