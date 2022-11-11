人民网北京11月10日电 （王绍绍）近日，工业和信息化部发布2022年度国家工业节能诊断服务任务，组织近150家工业节能诊断服务机构为124家重点企业开展全面节能诊断、1187家“专精特新”中小企业开展专项节能诊断。

工信部相关负责人在接受人民网采访时介绍，2022年工业节能诊断服务，将通过对百家具有代表性的钢铁、石化化工、建材、有色金属等行业和数据中心、通信基站等领域的重点企业开展全面节能诊断，引导企业加大节能提效资金投入，精准实施技术改造和管理提升，打造一批工业节能示范项目和典型案例；帮助千家能源消费量较大的“专精特新”中小企业评估用能系统和关键设备能效水平、实际运行情况，改进用能行为，降低能源方面生产成本，提高经济效益。

“政府+企业+机构”

工业节能诊断服务体系初步确立

我国工业领域用能企业数量多、涉及面广，业内专家表示，加快推进工业节能提效，不仅有利于提升企业能源资源利用效率，降低能源成本，还能够推动重点行业领域工艺流程、生产设备更新换代，提升行业绿色低碳发展水平。但受限于技术力量不足、管理体系不健全等因素，不同地区、行业间的企业能效水平差距较大，特别是中小企业，进一步节能降耗、降本增效的需求十分迫切。

为满足企业节能需求，支持企业深挖节能潜力，持续提升工业能效水平，推动工业绿色发展，2019年5月，工业和信息化部印发了《工业节能诊断服务行动计划》，创新开展工业节能诊断服务行动。

“工业节能诊断是推动工业能效提升的有效方法和手段，也是企业迈向节能降耗的‘关键第一步’。”工信部相关负责人介绍，如同医生给病人问诊，工业节能诊断也是专业机构“医生”为企业“把脉”：工业节能诊断服务机构按照“制定工作方案——调阅资料及数据收集——现场调阅帐表资料及生产设备监测——寻找节约潜力，提出节能意见——跟踪改造成效”的流程，对企业工艺技术装备、能源利用效率、能源管理体系开展全面诊断，查找出能源利用薄弱环节和突出问题，进而“对症施策”帮助企业提升能效和节能管理水平。

据统计，截至2022年，全国已有1.9万家企业接受节能诊断，600多家工业节能诊断服务机构开出了约3.7万项节能改造措施“诊断书”，预期节能约6659万吨标准煤，等同减排二氧化碳约1.7亿吨。

“诊断服务+改造升级”

一站式服务帮助企业节能见实效

一项项成绩的实现，离不开企业的积极配合、地方政府的大力支持，更离不开工业节能诊断服务机构的积极参与。他们为企业讲解节能提效政策、标准、技术、交流案例，给企业提供节能诊断、融资、改造和合同能源管理等“一站式”综合能源服务，帮助企业将写在“诊断书”上的节能意见逐项变为生产线上的改造实践。

通过广州赛宝认证中心服务有限公司对郁南鸿运水泥有限公司开展的工业节能诊断服务工作，企业顺利实施完成了“辊压机+球磨机联合水泥粉磨技术、立磨由入磨分格轮改为转子秤、窑头余热锅炉”等改造项目，项目投资30万元，改造后实际节约电量1800万kWh/年，折合约2212吨标煤/年。

广州赛宝认证中心服务有限公司气候能源部主任陈春燕说：“2019年以来，我们累计为300多家企业提供节能诊断服务，通过该项工作，我们有了更多直接服务企业节能的机会，直面工业企业节能与绿色低碳转型的痛点难点，并为他们出谋划策。”

国润创投（北京）科技有限公司在对内蒙古新达茂稀土有限公司实施节能诊断服务后，建议企业采用绝热蒸发稀酸洗涤闭合循环工艺技术，洗涤工艺采用三级洗涤+双碱法脱硫+二级电除雾工艺流程。企业采纳诊断建议，实施了改造工程，项目总投资2000万。改造后，企业每年可利用的余热量为26393GJ，折标准煤900tce，可回收稀硫酸15000吨，固体氟化盐3330吨，核算经济效益1800余万元。方圆标志认证集团有限公司对唐长春第三热电厂实施节能诊断后，企业实施节能改造项目热泵余热利用，总投资达到1.2亿元。投入运行后，节煤带来的直接经济效益为815.62万元、新增供热量带来经济效益1650万元、节水效益74.72万元，每年总经济效益可达2540.34万元。

“工业节能诊断工作是系统性的节能降碳服务，我们从企业能源利用、能源效率、能源管理等方面入手，发现企业用能问题、挖掘企业节能潜力。同时，我们积极开展自身能力水平提升，在四年的时间里打造了一支高水平的节能服务诊断队伍，为下一步工业节能减碳业务开展夯实了坚实基础。”国润创投（北京）科技有限公司总经理李玮表示。

“大数据+行业自律”

推动诊断服务有“量”更有“质”

为帮助各级工业和信息化主管部门及时把握工作进展，做好工业节能诊断数据汇总、结果反馈、成效验收等，在工业和信息化部节能与综合利用司的指导下，工业和信息化部电子第五研究所依托绿色制造公共服务平台打造线上工业节能诊断平台作为节能诊断的创新载体。

上述负责人表示，创新“大数据+行业自律”服务模式，鼓励工业节能诊断服务机构在平台开展自声明，主动公开企业资质、服务领域、评价经历等相关信息，机构在进行能力展示的同时也在接受社会监督，从而为工业节能诊断工作的有序开展营造良好氛围。

“通过工业节能诊断服务平台进行自声明，增加了我们与企业互动的机会，我们也通过这样的方式，接受社会各界监督。”方圆标志认证集团有限公司绿色低碳事业部总经理李臣表示。

该负责人透露，在工业节能诊断服务平台上完成自声明服务机构从2019年的210家增加到2022年的660余家，不但实现了“量”的增长，还有了“质”的飞跃，一大批专业水平高、服务能力强、企业认可度好的工业节能诊断服务机构竞相涌现。政府+企业+服务机构+平台，公益性和市场化相结合的工业节能诊断服务体系初步确立。

工业是我国能源消费和二氧化碳排放的重点领域之一，伴随“双碳”战略的深入推进，节能降耗、降本增效更要快马加鞭。

“未来，工业节能诊断服务平台为代表的创新载体，将携手更多工业节能诊断服务机构，在各行业、大中小企业全面深入推进工业节能提效，让工业的‘绿色’向纵深晕染，成为高质量发展的鲜明底色。”该负责人说。

(责编：鲁婧、高雷)

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