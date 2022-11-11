人民网北京11月11日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，日前，市场监管总局发布了老年手机、家用燃气报警器等6类产品消费提示。

这6类产品与人民群众健康安全关系密切，消费提示中既有守护妇女儿童健康的家用美容仪、婴幼儿围兜等妇女儿童用品，又有保障老年人健康安全的老年手机等老年用品，也有针对选购或使用不当易导致安全事故的家用燃气报警器、家用热水器等产品，还有越来越受消费者关注的智能门锁等产品。

老年手机消费提示

现代生活几乎每个人都离不开手机，老年人对手机产品的品质要求也不断提高。

在选购方面：

一是选择正规渠道和商家进行购买，注意查看产品名称、型号、厂名厂址等信息是否齐全，重点查看手机有无CCC认证和入网许可认证，并保留购物发票或购买凭证。

二是建议老年人根据手机操作简便性、屏幕显示、字体和音量等因素选择适合的产品。

三是手机产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。如果使用这些医用设备，建议在购买前咨询了解相关医用设备的限制条件。

四是购买时，应检查包装是否完好，现场开箱检查充电器等配件是否齐全，装入SIM卡后开机调试，检查手机功能是否正常，触摸屏及按键是否灵敏。

在使用方面：

一是使用前仔细阅读产品使用说明书，按照说明正确使用。

二是应使用手机原装或经制造商认可的、与产品型号匹配的电源和充电器，不要放在枕边或易燃物附近充电，并避免过度充电。

三是使用时，不要将手机暴露在高温处或发热设备周围，以免手机过热产生不必要伤害。

四是老年人不要长时间看手机，以免影响视力或颈椎健康；不要长时间使用过高音量，以免造成听力损伤。

五是提倡家人、朋友帮助老年人学习运用手机智能化功能，提高老年人对智能化产品的操作能力。

家用美容仪消费提示

随着消费水平的提升，人们对美的需求也在逐步上升，各种家用美容仪越来越受到大家的欢迎。

在选购方面：

一是应该从正规渠道购买，注意选择信誉好的商家，留意查看产品外观是否完整、使用说明是否齐备，保管好购买凭证和发票。

二是关注产品的品牌和功能，根据自身皮肤状况和需求选择合适的产品。

在使用方面：

一是 按照产品使用说明书的要求进行操作。

二是在使用具有加热功能的美容仪时，不要随意增加使用频次或时间，以免损伤肌肤或出现低温烫伤等伤害。

三是孕妇或者皮肤伤口处慎用微电流型美容仪。

四是在使用带有金属镀层的美容仪时，应先在手上试用，无不适感后再用于面部。

五是在使用配有专用凝胶的美容仪时，建议使用产品配套的凝胶。

六是建议不要使用含有酒精的化妆品配合美容仪进行皮肤护理，产品使用后要及时清洁，以免残留物影响美容仪寿命。

七是过敏性体质人群、患有皮肤病及过敏性皮炎的人群、敏感性肌肤人群等，如使用过程中产生不良影响，请立即停止使用该美容仪。

婴幼儿围兜消费提示

婴幼儿围兜是围戴在婴幼儿胸前，防止吃饭或者喝水时弄湿或者弄脏衣服的一种儿童用品。

在选购方面：

一是应从正规渠道选购婴幼儿围兜，选择经营规模较大、信誉良好的商家，避免购买“三无”产品，同时，还应注意索要和留存购物发票或购买凭证。

二是不应选择在颈部用绳带固定的围兜，肩部或腰部的绳带不宜过长。

在使用方面：

一是使用前仔细查看围兜上纽扣、拉链头、装饰品等小附件是否牢固；标签是否柔软，以防擦伤婴幼儿皮肤。

二是使用前最好先进行清洗和晾晒。

三是使用时，尽量避免婴幼儿啃咬围兜或食用掉落在围兜里的食物。

四是使用后注意清洁，防止围兜缝隙中的油污或食物残渣滋生霉菌。

智能门锁消费提示

智能门锁因其智能、便捷、安全等优点受到广大消费者青睐。

在选购方面：

一是通过正规渠道购买产品，注意查看产品标签上产品名称、生产厂名厂址、执行标准等内容是否完整，产品合格证、说明书、保修单等是否齐全，避免购买“三无”产品，购买时应向商家索取发票等有效凭证。

二是建议选择标注有执行国家标准GB 21556《锁具安全通用技术条件》的产品。

三是选购具有应急开启功能的智能门锁，以便应急情况下使用。

四是选购时关注智能门锁使用寿命。

在使用方面：

一是首次安装智能门锁后，修改默认密码，以防被不法分子通过默认密码打开门锁。

二是建议开启智能门锁组合验证的开锁方式，比如：采用“密码+指纹”、“密码+刷卡”、“人脸+指纹”等双重验证方式。

三是使用信息识别卡开锁功能的智能门锁，妥善保管好信息识别卡；使用指纹开门功能的智能门锁时，留意是否存在可疑痕迹或划痕，防止被非法读取和复制。

四是定期检查智能门锁电量，及时充电或更换电池，检查锁芯孔和应急充电口是否堵塞。

五是若使用过程中出现故障，切勿自己拆卸，需联系专业人士上门维修。

六是妥善保管应急钥匙，以备不时之需。

家用燃气报警器消费提示

家用燃气报警器是具有燃气泄漏、燃气不完全燃烧报警功能的设备。

在选购方面：

一是选择正规渠道和信誉良好的商家购买，产品应标明名称和型号、执行标准、厂名厂址等信息，关注产品出厂检验合格证和安装使用说明书是否齐全，并向商家索取购买发票等凭证。

二是家用燃气报警器一般分为人工煤气型、天然气型、液化石油气型等，需根据燃气气体种类选择对应的报警器。

三是购买时注意查看铭牌标志上的适用气体种类、额定工作电压、生产日期等信息，尤其应关注报警器使用有效期限。

在使用方面：

一是不同气体种类报警器安装位置有所不同，应按照说明书要求安装在合适的位置，避免安装在被遮挡的地方或易被污染的地方等。

二是使用前先启动报警器自检功能，确认产品已进入正常监测状态，并观察报警器指示灯是否处于正常工作状态。

三是使用期间对报警器进行定期清理和维护，以免进气孔堵塞，重启后需再次启动报警器的自检功能，确保报警器各项功能正常。

四是如果报警器发出警报，应先关闭燃气阀门，打开门窗通风，切勿开灯或打开任何电器开关。查找燃气泄漏的原因，无法确认原因时应联络燃气公司进行处理。

五是报警器使用期间，应长时间保持通电状态，避免频繁断电、通电。

六是应在产品说明书或铭牌标志上注明的有效期内使用。超过产品有效期的，应及时更换。

家用热水器消费提示

家用热水器已成为家庭中常用的制备热水的器具。

在选购方面：

一是通过正规渠道购买产品，选择具有CCC认证标志的产品，查看产品厂名厂址、使用说明书、保修单等是否齐全。购买时应向商家索取发票等有效凭证。

二是根据房屋结构、通风情况以及使用需求选择合适的家用热水器类型。

三是选购燃气热水器时，注意查看包装箱及铭牌标识上明示的气体种类，选择与家庭所用燃气种类一致的热水器。

四是选购电热水器时，热水器使用功率应与家庭电源配置相匹配，优先选择带有防漏电装置的电热水器。

在使用方面：

一是燃气热水器需安装在通风良好的房间中，远离易燃易爆物品，如需改造燃气管道应联系燃气公司进行施工；安装电热水器时，应确认热水器使用功率与家庭电源配置是否匹配，热水器重量与墙体承重是否匹配。安装条件确认无误后由厂家指定的专业人员进行安装。

二是使用过程中按照使用说明书的要求正确使用，不要自行改造和拆除热水器，以免造成安全隐患。

三是使用燃气热水器时，注意确保通风，在大风天气时需谨慎使用；使用电热水器时，注意防止空烧。

四是关注热水器使用年限，定期请专业人员清理或检查。

(责编：鲁婧、高雷)

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