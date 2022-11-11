人民网北京11月11日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，11月10日，全国打击侵权假冒工作领导小组办公室组织开展2022年全国侵权假冒伪劣商品统一销毁行动，对包括侵权假冒伪劣食品药品、服装鞋帽、烟酒、盗版非法出版物等逾30大类100多个品种，重量超过3000吨的商品进行了无害化处理。

本次销毁活动主会场设在四川省绵阳市，北京、河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、广东、广西、陕西、甘肃等17个省（区、市）设分会场，主、分会场同步销毁。

全国打击侵权假冒工作领导小组办公室主任、市场监管总局副局长甘霖在北海市分会场参加销毁活动时表示，近年来，各地各有关部门按照党中央、国务院决策部署，大力推进知识产权强国建设，坚决依法惩处侵犯知识产权违法行为，有序开展侵权假冒伪劣商品销毁行动，取得积极成效。下一步，全国打击侵权假冒工作领导小组办公室将继续强化统筹协调，持续加大知识产权保护力度，严厉打击侵权假冒，切实维护中外权利人合法权益，努力营造市场化、法治化、国际化营商环境。

据了解，本次销毁行动是2022年中国公平竞争政策宣传周重要配套活动。据统计，销毁商品包括侵权假冒伪劣食品药品、服装鞋帽、烟酒、盗版非法出版物等逾30大类100多个品种，重量超过3000吨，货值达5亿元。销毁坚持无害化处理原则，采取拆解、填埋、焚烧等方式进行，符合绿色环保相关规定。

(责编：鲁婧、高雷)

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