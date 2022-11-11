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罗氏中国加速器：赋能初创医疗企业 加速科研转化

2022年11月11日14:59 | 来源：人民网
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“中国生物医疗创新的土壤已发展到了一个非常好的阶段。一方面中国蓬勃发展的经济、庞大的患者群体，使其成为跨国药企的全球最大市场之一；另一方面，中国医改政策也为医药创新营造了良好环境。”第五届进博会期间，罗氏中国加速器负责人唐秋嵩做客人民健康会客厅时谈到，罗氏中国加速器希望依托进博会的“桥梁”效应，集各方之力，共同培育更多创新的种子在中国开花结果并走向世界。

据了解，2021年，罗氏投资近3亿元人民币建立“罗氏中国加速器”，推动与本土初创企业的创新合作，共创医疗创新生态圈。这是罗氏中国研发由自主研发向孵化本土创新转变的行动之一。

“罗氏中国加速器是罗氏扎根中国、服务中国的重要体现，也是罗氏集团重大战略投资项目。在选择初创团队时，罗氏遵循着严格的标准。我们希望成员企业在各自领域中具备颠覆性创新能力。”唐秋嵩表示，罗氏中国加速器鼓励创新的合作模式，聚焦创新药物研发、诊断和个体化医疗，并包含人工智能及数字化解决方案等医学前沿领域，依托罗氏强大的科研实力和商业化能力，孵化扶植优质的本土创新企业成长，推动产品早期研发和临床转化。

据介绍，截至今年11月份，已有11家本土初创企业从220多家申请者中脱颖而出，成为加速器成员企业。

唐秋嵩说：“我们期待更多的初创企业加入罗氏中国加速器。罗氏中国加速器秉持共赢原则，有信心通过开放、有机、高效的合作生态，助力本土创新企业将前沿创新理念转化为下一代药物或诊断技术。”

(责编：董童、李源)
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