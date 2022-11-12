本报上海11月11日电 （记者谢卫群）为激发市场活力、提振市场信心，以制度创新提升市场要素资源配置效率，上海浦东新区进一步放宽市场准入，启动“文体旅一证通”试点——文体旅经营范围不设限、准入门槛不受限，一次申请，所有项目可同时获得许可。11月11日，首批3家企业获颁“文体旅一证通”许可证，将开展期待已久的融合经营。

据了解，文体旅行业包括娱乐、互联网上网场所、实体书店、演出、艺术品、民宿、攀岩、游泳等31个审批事项，属于特许经营行业。此前，如果民宿要开设攀岩、游泳等项目，每个项目还需要单独审批，单项审批时间平均为7个工作日。同时，审批1个事项需要10多份材料，申请多个事项还需重复提交。现在实行“文体旅一证通”许可后，31个审批事项合一，可以做到告知即颁，当场出证，企业只需要提供1张承诺书和营业执照等基本信息。

浦东新区文体旅游部门相关负责人表示，将加快构建与“文体旅一证通”相配套，覆盖要素监管、日常监管、服务监管、执法监管、熔断监管等方面的监管机制，提高风险防范化解能力，不断优化营商环境，推动行业创新发展。

首批获颁“文体旅一证通”企业的负责人表示，这项改革将进一步激发企业市场活力、扩大发展空间，为文体旅业态融合发展创造条件，同时企业将依托政策优势，利用浦东国际机场等交通枢纽和迪士尼乐园、野生动物园、海昌海洋公园等旅游资源，积极拓展业务项目，加快文体旅融合发展。

《 人民日报 》（ 2022年11月12日 01 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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