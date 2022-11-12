人民网北京11月12日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年11月12日10时03分，搭载天舟五号货运飞船的长征七号遥六运载火箭，在我国文昌航天发射场成功发射。记者从中国科学院获悉，由该院牵头负责的空间应用系统随天舟五号货运飞船上行了空间站舱内外科学实验载荷、实验单元及样品、支持类设备、备品备件等应用物资。

其中空间冷原子干涉仪将基于天和核心舱高微重力科学实验柜开展空间冷原子干涉等效原理验证实验。空间冷原子干涉仪是高精度加速度与转动的测量仪器，可服务于高精度重力测量和前沿科学问题探索研究。

变重力沸腾实验装置将基于问天实验舱变重力科学实验柜开展宽域（0-2g）、稳定、长时间的不同重力条件下池沸腾传热特性与气泡动力学行为研究，揭示重力对沸腾传热特性的影响机制，服务天地不同重力环境热能高效利用。

变重力颗粒振动实验装置将基于问天实验舱变重力科学实验柜开展不同重力条件下从静态松堆积到滑坡流变规律、三维密集颗粒物质中埋置物的运动行为等研究，可为空间不同重力场下颗粒物质操作，地面地质灾害防治和工程建设等应用提供理论指导。

细胞实验单元上行生保支持装置用于支持细胞实验样品上行，将基于问天实验舱生物技术实验柜开展人骨髓间充质干细胞骨向诱导分化实验及小鼠成肌细胞自噬诱导分化实验。

此外，本次任务上行的舱外材料暴露试验装置将开展微重力和空间辐射环境对有机形状记忆合金、润滑材料、轻质抗辐射金属材料以及月壤水泥等特殊材料的组织结构和性能影响研究。

(责编：赵竹青、高雷)

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