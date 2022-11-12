创造世界纪录！天舟五号成功对接中国空间站
中国航天员首次在空间站迎接货运飞船来访
2022年11月12日12:29 | 来源：人民网
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天舟五号与空间站组合体交会对接模拟画面。来源：中国载人航天工程办公室
人民网北京11月12日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，天舟五号货运飞船入轨后顺利完成状态设置，于北京时间2022年11月12日12时10分，采取自主快速交会对接模式，成功对接于空间站天和核心舱后向端口，中国航天员首次在空间站迎接货运飞船来访。交会对接完成后，天舟五号将转入组合体飞行段。
此次任务中，首次实现了两小时自主快速交会对接，创造了世界纪录。这一技术突破对于提升我国空间交会对接水平，提升空间站任务应急物资补给能力具有重要意义。
(责编：赵竹青、高雷)
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