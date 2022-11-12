央视网消息（焦点访谈）：11月11日，2022年世界互联网大会乌镇峰会落下帷幕。大会聚焦数字赋能、共创未来，集中呈现了互联网技术最新成果。习近平主席在给本次峰会的贺信中，深刻阐述了数字化对人类社会带来的机遇和挑战，鲜明表达了中国愿同世界各国携手构建网络空间、走出一条充满希望的全球数字发展道路的真诚愿望。今年乌镇峰会有哪些亮点？展现了哪些前沿“黑科技”？互联网、数字技术又会给实体经济发展赋予怎样的新动能？请您现场体验一下。

千年水乡拥抱现代互联网，再次吸引着全世界的目光。11月11日，2022年世界互联网大会乌镇峰会完成各项议程，圆满闭幕，今年的大会主题为“共建网络世界 共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”，国家主席习近平向大会发来贺信，强调中国愿同世界各国一道，加快构建网络空间命运共同体，为世界和平发展和人类文明进步贡献智慧和力量。

中国工程院院士邬贺铨：“我们主张用网络来达到全球和平与发展，所以强调了构建网络空间命运共同体，实际上传达了中国对发展互联网的原则和主张。尽管现在疫情仍然在持续，我们仍然看好网络在应对疫情、促进经济复苏、团结全球力量、带动人类走向新未来的信心和决心。”

中国自2014年开始，在浙江乌镇举办世界互联网大会。2015年12月，习近平主席出席第二届世界互联网大会时，首次发出“构建网络空间命运共同体”的倡议，并提出了推进全球互联网治理体系变革的“四项原则”和构建网络空间命运共同体的“五点主张”。如今，世界互联网大会已经成为全球互联网共享共治和数字经济交流合作的高端平台。2022年7月12日，世界互联网大会国际组织成立。作为国际组织成立后的首届年会，2022年乌镇峰会吸引了来自120余个国家和地区约2100多位嘉宾，以线上和线下的方式参与，创历年之最。从峰会到年会，构建网络空间命运共同体的共识始终不变。

邬贺铨：“我们强调互联互通共享共治，强调科技创新，强调数字赋能，强调普惠大众。今年是第一届以世界互联网大会国际组织的名义来主办，我相信将来会有更多的会员参加，我们更好地服务于全球。”

习近平主席在给今年大会发来的贺信中指出，当今时代，数字技术作为世界科技革命和产业变革的先导力量，日益融入经济社会发展各领域全过程，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。作为全球网络信息领域发展的“风向标”，乌镇峰会上，一系列互联网领域的最新科技成果尤为受到关注。最新开发的自动驾驶汽车、能续航7天以上的“飞艇无人机”，带上VR设备就能沉浸式体验数字孪生技术打造的无人智慧工厂，“元宇宙”“数字孪生”等科技新词，在今年的乌镇峰会上，都变成了可触摸、可互动、可体验的现实产品。

你能想象在虚拟世界当中的另一个你长什么样吗？在今年的世界互联网大会期间就有一个智慧化的体验站，可以在极短的时间当中完成数字分身的拍摄和创建。记者在两平方米的空间内按照指定区域站立，140个高清摄像头分布其中，通过阵列式的拍摄扫描技术，瞬间获取了身体局部细节240余张二维图片。二维图像数据的海量抓取，为三维建模创造了基础，借助大数据算法、算力的迭代升级，在5分钟内，一个属于自己的数字虚拟人就完成了创建。

记者生成的三维数字虚拟人，无论是皮肤色泽、肌肉形态都达到了极高的还原度，他能跳能蹦，能在娱乐、会议等不同的场景间切换，数字虚拟人的应用场景因此大为拓宽。

在今年“互联网之光”博览会的现场，各大互联网企业同台竞技，纷纷展示了当下最火的元宇宙新应用。此外，“网络安全”同样也是行业关注的热点。习近平总书记指出，“没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障”。随着数字经济成为推动经济增长的主要引擎之一，网络安全、数据安全变得尤为重要。通过互动体验区，参观者可以直观了解最常见的勒索病毒的风险。

勒索病毒，近年来已经成为困扰全球政府、企业乃至个人的重大网络安全威胁。业界人士预计，在我国，企业以及个人因为勒索病毒所遭受的损失，预计今年一年就将达到1000亿元左右。从2014年首届世界互联网大会开始，这家网络安全企业就承担了大会的网络安保工作，在保障数据安全上，他们通过隐私计算等技术，让数据“可用不可见”“可用不可取”，确保隐私数据、重要数据在应用中不被泄露、避免被盗，也通过防勒索专项产品，保护电脑等终端设备的重要数据和文件安全。

邬贺铨：“今年的特点是更多面向大数据算法、算力、安全等，还有远程安全管理以及深度防伪技术。从发展方向上，更多地面向大数据的挖掘、人工智能的分析，以及怎么在应用层面上优化对这种算法的支持。我觉得这也是反映了现代信息技术深度渗透到社会生活经济各个方面的一个代表。”

党的十八大以来，“互联网+”深入百姓生活。从一体化政务平台到开办企业掌上查掌上办，从远程医疗到智慧教育平台，网信事业的飞速发展正在惠及亿万民众。值得注意的是，今年举办的“互联网之光”博览会上，传统的互联网企业纷纷转型迈向新赛道，在云技术应用、社会应急、传统文化以及公益方面，都带来了最新实践成果。一款为特殊人群量身定制的公益产品，它可以用眼睛代替双手来打字，让特殊人群不会因为身体与互联网社会脱节。

借助一台内置眼球追踪技术的眼控仪，让残障用户通过眼球转动和凝视，即可操作电脑完成输入。除了让科技与公益相结合，这家互联网企业还积极依托，在行业内已有的云技术底座与安全能力，以一系列软件服务工具，助力中小企业降本增效，完成数字化转型。

清华大学互联网治理研究中心主任李晓东：“互联网在过去20多年里有一种模式叫做流量为王，大家要充分获取足够多的流量、足够多的用户。但是现在流量为王的模式其实已经逐渐过去了，互联网行业这几年有很大的变化，大家花了很大的力气来营造生态、投身公益来维护可持续发展。中国企业现在活跃的中小企业有4900万家，那么我们如何以龙头企业以它的技术优势、资金优势、人才优势，发挥它作为数字平台企业数据要素优势，然后推动整个经济均衡发展。”

习近平总书记高度重视网络强国建设，在网络强国战略指引下，我国网信事业取得了历史性成就，开启了从网络大国迈向网络强国新征程。11月7日发布的《携手构建网络空间命运共同体》白皮书指出，截至2021年，中国数字经济规模达到45.5万亿元，占国内生产总值比重为39.8%。截至2022年6月，中国网民规模达10.51亿，互联网普及率提升到74.4%。5G移动电话用户数达4.55亿，建成全球规模最大5G网络，成为5G标准和技术的全球引领者之一。

邬贺铨：“以互联网为代表的信息技术是现在时代发展的新引擎，现在是从第二次工业革命过渡到以信息化为代表的第三次工业革命。二十大报告提出，要用现代数字技术和人工智能等赋能实体经济，制造业要数字化、智能化、网络化发展，要建设新型数字产业集群，要发展战略性新兴产业，这些都为数字技术应用指明了方向。”

不断完善的信息基础设施，让人们共享技术发展成果；在金融、能源、高端制造、智慧城市、智能汽车等方面，数字技术不断赋能经济社会发展。就在世界互联网大会举办地浙江桐乡，“5G智慧工厂”长丝生产车间，一台头上长着激光“触角”的“飘丝机器人”在工位前来回跑动，把生产图像以8K超高清的影像传回后台，快速识别出飘丝，从而完成精准检测，减少损耗。由于互联网大会的溢出效应，目前自动驾驶已经在乌镇开设了108个站点，满足居民日常通勤、游客观光的需求。

党的二十大报告强调，加快建设网络强国、数字中国。这样一个强国战略背后，蕴藏着对世界发展潮流的深刻洞悉，也蕴藏着让互联网更好造福人类的不懈追求。这也是继“十四五”规划明确提出推进网络强国建设后，以习近平同志为核心的党中央再度对我国网络事业的美好前景作出擘画。连续九年举办的世界互联网大会充分证明，中国将坚持以构建网络空间命运共同体理念为指引，同国际社会一道，加强团结协作，推动构建更加公平合理、开放包容、安全稳定、富有生机活力的网络空间，让互联网更好造福世界各国人民。

(责编：赵光霞、胡永秋)

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