原标题：了不起的实体经济，京东11.11折射新型实体企业“以实助实”价值

京东11.11进入巅峰28小时，以更简单、更大力度的优惠举措，充分激发了消费者的消费热情，海量的品牌商家在今年11.11收获了大幅增长，成为实体经济高质量增长的有力诠释，也是京东“以实助实”折射的新型实体企业价值。

在11月11日举行的“了不起的实体经济”开放日活动上，京东零售CEO辛利军表示，从京东成立伊始，就是实体经济的一分子。农业、工业、商业服务业都是实体经济的重要组成部分，京东也将一如既往地尽全力在乡村振兴、制造业升级、线下零售业发展中发挥更大价值。

在不断夯实自身的基础设施建设、实体场景运营和技术创新应用之外，京东持续为实体经济伙伴提供扎扎实实的供应链技术和服务，这也是对于“以实助实”的诠释。供应链不仅是实体经济重要的组成部分，数智化社会供应链更会在实体经济发展中发挥独特的价值。三网通，也就是京东在大力践行货网、仓网、云网的深度融合，成为了实体经济发展、数实融合的有效路径之一。

京东从实体中来，到实体中去

辛利军表示，从京东成立伊始，就是实体经济的一份子。从实体中来，到实体中去。作为新型实体企业，京东将持续在稳基础、稳发展、稳信心等方面贡献自己的力量。

在稳基础方面，京东将持续发挥供应链降本增效的价值。新型实体企业稳了，供应链就更加稳定。新型实体企业通常在产业链、供应链上发挥重要的作用，可以帮助供应链上下游企业降本增效，特别是解决中小微企业、个体工商户的生产经营和市场拓展等困难，保障产业链和供应链的稳定发展。这个京东11.11，京东在优化生态、降低经营成本、提升服务保障三方面进一步加码，帮助品牌商家，尤其是中小企业赢得增长契机。

在稳发展方面，京东积极发挥了供应链数智化的价值，全面开放供应链技术，通过供应链协同、C2M等方式，让大量实体经济合作伙伴驶上发展快车道。当前，京东已经携手超2000个品牌实现了C2M反向定制合作，实现“打造爆品-助力实体企业数字化升级-树立产业带降本增效标杆-推动产业质造升级”的路径；京东不断推动供应链数智化协同，帮助制造业全面提升运营水平，实现精益生产和质造升级。

在稳信心方面，京东倡导的“有责任的供应链”是实体经济重要组成部分之一，是实体经济高质量发展中稳定和实在的力量，用责任稳信心，是供应链的价值所在。

从诞生之日起，京东就是一家实体企业，就选择了一条漫长的攀登之路，注定没有捷径可走，注定要不断承受压力，但每一步都会留下坚实足印，都会更接近顶峰，每一次努力都会产生有价值的积累。

加速“高质量农产品-消费升级-农民增收”乡村振兴正循环

在乡村振兴领域，京东全力构建“高质量农产品-消费升级-农民增收”的正循环。京东深度融合的“三网通”供应链体系，正成为提升乡村产业能力、促进农民增收的新一代基础设施。

京东零售食品生鲜事业部农特拓展部负责人马英才表示，京东11.11开门红，农产品覆盖2000+地标产业带，上线国家地标产品SKU超过12万个，其中超20个地标产业带成交金额同比增长超100%。京东推行溯源化、品牌化、标准化三大举措，推动企业流通提效、反哺农户提高种养殖标准、推动土地改良产区优化等，真正意义上实现“从优地优品，到优质优价”，打造产业带正循环。

物流通，则商贸兴。在今年京东11.11前，京东物流亚洲一号西安智能产业园2期正式启动运营，京东在西北地区智能物流基础设施布局进一步完善。陕西的西安亚一1期、2期、武功仓，宁夏的银川智能仓、新疆的乌鲁木齐亚一、伽师仓，以及在建的甘肃兰州亚一，形成北斗七星之势。随着京东物流“北斗7仓”的逐步落地，西北经济建设圈的产地产业带区位优势则愈加凸显。而且从陕西出发，向西北区域辐射，新疆阿克苏、库尔勒，甘肃天水、平凉、庆阳等地农产品产业带的果品加工、供应和销售由点及面，实现特色农产品的集聚效应。今年京东11.11期间，京东物流产地产业带的单量同比去年增长了80%。

京东云则将乡村振兴的数智化发展路径划分为三个阶段：第一阶段以品牌打造、商品上行为核心进行单个产业带打造；第二阶段围绕城市特色单品产业纵深发展，打造数智化的全产业链；第三阶段，针对各种乡村产业共同发展的需求，提供一二三产融合的顶层设计和解决方案，解决乡村振兴“通盘谋划”的难题。京东科技数智乡村业务负责人刘贤志表示，依托数智供应链，京东云以“一基三化五流动”的业务体系，全面发力乡村振兴。在四川，与攀枝花市盐边县共建京东（盐边）乡村振兴示范基地，围绕盐边芒果及特色产业，助力盐边成为全国乡村振兴示范标杆。

京东自有品牌现已成为京东链接上游生产和下游消费的重要桥梁之一，不断推动优质产能和消费升级正向循环。京东自有品牌京东京造与云南凤庆滇红产业带的振华茶叶的合作，通过树标准、拓市场、谋传承、有创新等举措，助力本地“滇红”产业升级。京东自有品牌惠寻深入东北大米产业带，相继与黑龙江五常的地大农业和辽宁盘锦的盘锦会友继刚展开合作，助力当地水稻增收并扩大市场销路。11.11开门红28小时，惠寻东北大米累计销售10万斤。

全渠道推动线下实体零售数实融合

京东的全渠道业务通过推动线下实体的数实融合，激发了更大的消费潜力，提升了整个零售产业的融合价值。

作为集线上线下消费、体验于一体的新生活方式精选集合业态，京东新百货服饰、居家、美妆、运动户外、奢品钟表等五大品类均实现高增长。10月31日晚8点开启4小时，京东新百货全品类实现销售增长超100%。全新的精选集合场景、实在的低价商品和全链路一站式服务，让消费者在京东新百货收获专属的实惠好物。来自海内外的品牌商家，也收获了稳定的高增长业绩。蔻莎与京东开创了新的奢品数字化全渠道生态模式，全面实现了人通、货通和场通，在京东新百货获得了奢侈品行业TOP3的好成绩。

通过“线上下单、门店发货、商品小时达最快分钟达”的模式创新，今年京东11.11，京东到家、京东小时购上，超市、便利店、手机数码店、美装家居店等各种业态超20万家实体门店入驻，共同为全国1800多个县区市的消费者提供“全品类小时达”的即时零售便捷服务和升级体验。“京东到家希望充分发挥数字化、供应链能力，向行业开放基础设施，让零售伙伴得到实实在在的增长。”京东到家超市业务负责人赵鑫表示。以零售企业正大集团为例，旗下卜蜂莲花超市已有近300家门店上线京东到家、京东小时购，“京东到家给了我们很多支持，特别是数字化工具、线上运营策略，以及打通线上线下定制化的营销活动，让我们持续做大做强线上销售规模的同时，也缩减了大量运营成本。”正大集团北京总部零售事业部负责人刘骝说。

京东11.11期间，京东电器的全渠道战略正在加速落地。京东11.11开门红前28小时，沈阳京东MALL、石家庄京东MALL、西安京东MALL、京东电器超级体验店重庆店和合肥店迎来爆发，成交额环比10月日均增长超12倍。同时，镇江、义乌、南京、阜阳、淮安、合川等多个城市的8家京东电器城市旗舰店迎来新店开业。数据显示，600L及以上大容量冰箱、90英寸及以上超大屏电视，在京东11.11期间实现了高增长，而科沃斯全能扫拖旗舰、添可洗地机、iPhone手机、高端游戏本、索尼PS5、平板电脑、无线耳机等，成为年轻消费者喜爱的3C潮电商品。这表明，在“区域首店首发”效应的加持下，人气火爆，二三线城市的巨大消费潜力正在显现。

在京东11.11期间，进口消费持续受到关注，消费热情也同样蔓延到了线下。京东国际分别在三亚、海口、烟台、西安等多地开设线下免税门店以及跨境体验店，覆盖美妆个护、食品酒水、3C数码等品类。海口市的京东国际远大3C数码馆负责人何先生表示，这是店铺开业以来的第一个11.11，他和同事们早在前一个月就开始了筹备工作，商品均由京东国际供货，并享受京东国际线上同价，店铺还推出了诸多线下专属优惠活动。京东11.11高潮期开启10分钟，京东免税业务成交额同比增长13倍。

京东养车重庆市丰都县双路镇店长范礼玉，2021年9月加入京东养车。加盟前，作为传统汽修店经营者，受困于门店地理位置客流和收入都难以保障，现在借助京东养车的数字化和供应链能力，不但能获得线上的客户到店服务，拓宽了获客的渠道，实现了营业额同比300%的增长，而且门店活动和服务范围更加全面，可以满足更多客户的多样化需求，今年京东11.11更是收获了很多线上下单的洗车和养护套餐的顾客到店。

今年京东11.11，作为新型医疗健康服务企业的京东健康，实现了看病买药线上线下一体化，用更便捷更高效的方式，为广大用户带来了“实实在在的健康守护”。覆盖全国26个省级行政区的京东大药房自营门店，设置了门店会员专享价，门店的执业药师免费为用户建立了健康档案，并提供定期随访和用药咨询服务。京东11.11期间，作为全新线下服务模式的京东健康听力中心在北京市朝阳区顺利落地。该中心能够为用户提供听力筛查、助听器预选、适配、使用维护指导等专业服务；“京东健康助听器自营旗舰店” 也在线上同步开设，店内所有商品均支持北京地区“线下到店先体验后购买”，为听力障碍人群带来了更加优质的助听产品和服务体验。

以数智化社会供应链推动产业带质造升级

开放日现场的制造业高质量发展的圆桌对话上，与会嘉宾一致认为，京东作为新型实体企业，以数智化社会供应链深度参与到制造业的精益生产和质造，推动实体企业数字化升级，为扩大内需与深化供给侧改革、增强国内大循环内生动力和可靠性提供了重要支撑。

科沃斯大中华区业务副总裁刘文宁介绍说，科沃斯和京东基于数智供应链开展合作，共同发挥数据要素的价值，深度打通京东的数据体系，了解用户真正的需求和反馈，拓展更多服务机器人的应用场景。

利仁烘焙在今年京东11.11取得了傲人的战绩，品牌同比增长超50%。利仁烘焙微烤事业部总经理黄成龙将成功的原因归结为京东的数智化供应链助力利仁提升了库存周转和运营效率，依托京东高效的供应链从商品采购、库存、履约等全流程的智能决策系统构建起从供给侧到需求侧的高效通道。

来自浙江台州卫浴产业带的麦格米特在与京东合作之前，主要为传统卫浴类品牌商做OEM、ODM，而与京东自有品牌合作之后，在C2M反向定制模式下后推出的京东京造黑鲸智能马桶3年销量翻十倍，依托京东的数字化赋能对消费趋势洞察，实现了客户端到生产端的精准需求对接。深圳麦格米特电气股份有限公司营销总经理陈亮表示，与京东的合作，实现了“专业的人做专业事”的美好愿望。

京东自有品牌居家产品部负责人李晓飞表示，京东京造通过数据的深度分析、共享，与优秀的产业带制造企业建立起链接，帮助他们在国内市场进行开拓，不仅带来额外的订单，也为他们未来的增长勾勒了第二条曲线。

供应链是工业经济的命脉之一，保障供应链稳定畅通是服务制造业的关键。京东工业品采销与技术部负责人王维介绍说，京东工业通过数智化供应链提升工业产业效率，在商品数字化、采购数字化、履约数字化和运营数字化等四方面提供服务，帮助工业制造企业提高供应链管理效率、降低采购综合成本。

京东作为新型实体企业，依托自身实体场景中所沉淀和淬炼过的技术和能力，从实体中来，到实体中去。京东作为实体经济的一员，会携手每一个伙伴稳中求进，在建设更加了不起的实体经济中贡献最大的力量。

(责编：董童、李源)

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