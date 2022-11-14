人民网北京11月14日电 （记者王连香）据“中国铁路”公众号消息，近日，济南至莱芜高速铁路（以下简称济莱高铁）联调联试工作顺利结束，即将进入运行试验阶段。

济莱高铁位于山东省济南市，线路全长117.49公里，设计时速350公里。全线共设济南东、历城、章丘南、雪野、莱芜北、钢城6座车站，通过济南东站与石济高铁、济青高铁联通，接入全国高铁网。

据介绍，济莱高铁于2019年9月开工建设，联调联试工作自2022年9月14日正式启动，累计开行试验列车1055列，走行里程37608公里。

针对线路隧道多、曲线多、坡道大等特点，济莱高铁联调联试现场指挥部组织相关专家认真研究、攻坚克难，顺利完成各项试验任务。目前，济莱高铁5座新建站房主体已全部封顶，进入外立面粉饰和内部装修阶段。

济莱高铁建成通车后，将进一步完善山东高铁网结构，便利沿线群众出行。对打造山东“轨道上的省会经济圈”促进区域协调发展具有重要意义。

(责编：王连香、吕骞)

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