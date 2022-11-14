人民网北京11月14日电 （记者王连香）据“中汽协会数据”公众号消息，2022年10月，新能源汽车继续保持高速增长，月度产销再创新高，市场占有率达到28.5%。

图片来自：“中汽协会数据”公众号截图

2022年10月，新能源汽车产销分别完成76.2万辆和71.4万辆，同比增长87.6%和81.7%。

2022年1至10月，新能源汽车产销分别达到548.5万辆和528万辆，同比均增长1.1倍。

2022年10月，在新能源汽车主要品种中，与上月相比，三大类产销呈不同程度增长，其中燃料电池汽车增速最为明显；与上年同期相比，三大类继续保持快速增长。

2022年1至10月，在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销继续保持高速增长。

(责编：王连香、吕骞)

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