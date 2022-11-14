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第九届中国公平竞争政策国际论坛在北京开幕

2022年11月14日15:12 | 来源：人民网
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人民网北京11月14日电 （记者孙博洋）11月14日，第九届中国公平竞争政策国际论坛在京开幕，作为首届中国公平竞争政策宣传周（11月14日至18日）开场活动，标志着中国公平竞争政策宣传周正式开启。

本届论坛由市场监管总局（国家反垄断局）、国务院反垄断委员会办公室主办，总局竞争政策与大数据中心、北京市市场监管局承办，主题为“公平竞争、统一市场与高质量发展”。

市场监管总局副局长、国家反垄断局局长、国务院反垄断委员会秘书长甘霖在致辞时表示，新时代十年，在党中央、国务院坚强领导下，我国公平竞争法律制度更加完善，公平竞争治理体系不断优化，公平竞争市场秩序稳步向好，公平竞争国际交流日益深化，为各类市场主体投资兴业、规范健康发展营造了公平、透明、可预期的良好竞争环境。

甘霖强调，要深入学习领会党的二十大精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧紧围绕高质量发展首要任务，保护和促进公平竞争，着力打造更加公平透明稳定可预期的竞争法律制度环境，提升反垄断反不正当竞争监管执法效能，培育和弘扬公平竞争文化，深化竞争领域制度型开放，不断优化市场化法治化国际化营商环境，持续激发市场活力、畅通经济循环、催生创新动能、增进民生福祉，为推进中国式现代化贡献更大力量。

据了解，本届论坛为期一天半，包括开、闭幕式和3个专题论坛，来自不同国家和地区竞争执法机构、国际组织，有关政府部门、各地市场监管部门、专家学者、企业和律所代表约250人通过线上线下方式参加。与会人员将围绕建设统一市场中的公平竞争政策、反垄断与高质量发展、反不正当竞争与繁荣发展等共同关心的重要前沿问题开展深入研讨。

自2012年以来，论坛已成功举办8届，成为弘扬公平竞争文化、研讨公平竞争治理前沿问题、加强竞争领域国际交流合作的重要平台。

(责编：孙红丽、吕骞)
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