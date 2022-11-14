三部门：允许商业银行与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务
2022年11月14日18:31 | 来源：新华网
小字号
新华社北京11月14日电（记者李延霞）为支持优质房地产企业合理使用预售监管资金，防范化解房地产企业流动性风险，促进房地产市场平稳健康发展，中国银保监会、住房和城乡建设部、中国人民银行14日联合发布通知，指导商业银行按市场化、法治化原则，向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。
《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》指出，监管账户内资金达到住房和城乡建设部门规定的监管额度后，房地产企业可向商业银行申请出具保函置换监管额度内资金。商业银行可按市场化、法治化原则，在充分评估房地产企业信用风险、财务状况、声誉风险等的基础上进行自主决策，与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务。
通知要求，保函仅可用于置换依法合规设立的预售资金监管账户的监管额度内资金。置换金额不得超过监管账户中确保项目竣工交付所需的资金额度的30%，置换后的监管资金不得低于监管账户中确保项目竣工交付所需的资金额度的70%。此外，通知要求商业银行合理确定保函期限，确保与项目建设周期相匹配。
通知要求，商业银行在出具保函置换预售监管资金时，要参照开发贷款授信标准，选择经营稳健、财务状况良好的优质房地产企业。保函额度全额计入对房地产企业及其所属集团的统一授信额度。要通过保证金、房地产企业反担保以及其他增信措施，防范保函业务风险。
通知要求，房地产企业要按规定使用保函置换的预售监管资金，优先用于项目工程建设、偿还项目到期债务等，不得用于购置土地、新增其他投资、偿还股东借款等。房地产企业要按约定承担监管账户内的资金补足义务，确保项目建设资金充足。
(责编：胡永秋、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 六部门：进一步加大对小微企业贷款延期还本付息支持力度
- 人民网北京11月14日电 （黄盛）据中国人民银行官网消息，中国人民银行等六部门联合印发《关于进一步加大对小微企业贷款延期还本付息支持力度的通知》（以下简称“通知”）。《通知》明确，对于2022年第四季度到期的、因新冠肺炎疫情影响暂时遇困的小微企业贷款(含个体工商户和小微企业主经营性贷款)，还本付息日期原则上最长可延至2023年6月30日。…
相关新闻
- 评论
- 关注