河南省东部的宁陵县是大别山片区乡村振兴重点县。作为中国国家地理标志产品的金顶谢花酥梨是宁陵县特产，与酥梨相关的种植与加工是产业振兴的战略重心。2019年伊始，格家网络收到商务部中国电商乡村振兴联盟转交的助农邀请函——临近春节，宁陵孙迁村的国家助农车间所生产的酥梨滞销，200余农户面临着血本无归的困境。格家网络助农团队积极对接，与宁陵县人民政府达成战略合作协议，约定在宁陵县农产品上行领域开展深入合作，宁陵县政府支持格家网络对车间酥梨类产品进行电商化与标准化改造。

格家网络启动农产品品牌孵化计划，打造了“九物家”这一区域特色农特产品品牌。与宁陵当地政府深入合作，先后推出“九物家”宁陵梨膏棒棒糖、宁陵秋梨膏两款助农产品，希望能够通过不断深化供应链合作模式，将酥梨产品送进千家万户，持续为乡村振兴赋能添力。

一、电商标准倒推供应链改造

“中国田”团队到当地调研宁陵国家助农车间。在电商培训方面，团队从电商运营、店铺设计、产品发布、售后处理等理论知识与实操技能入手，为车间提供一对一的新手开店指导，并在农产品上架、内容运营、流量获取、客群维系等板块进行系统性培训。

在供应链升级改造方面，格家网络充分发挥行业沉淀，在2019年4月份开始对车间输出水果生鲜供应链标准：通过平台大数据分析，告知果农种出哪种果型、色泽、甜度、果径的梨最畅销；手把手示范果品分拣标准与装箱流程，确保果农种出的酥梨能够最大程度成为好网货；开展一系列的电商培训活动，帮助车间打造出一支成熟的电商团队。

宁陵酥梨上线格家网络电商平台后，月均销售量20万斤以上，售后率长期稳定在0.8%。同时，随着电商运营经验的累积，产品又先后上线淘宝、建设银行积分商城、中航亿通等电商渠道，进一步地拓宽了农品销路。

二、模式创新，电商助农新路径

宁陵梨膏上线平台时，除了免除助农车间的线上推广费用，平台还给予了优质资源位，授权其在商品短标题前使用“中国田”品牌标识，同时在用户社群进行多频次营销素材投放。宁陵梨膏首发48小时即热销6000余单共计12856 瓶，销售额12.4万元。此外，格家网络充分发挥互联网电商“脉冲式”流量优势，通过平台APP开机屏、首页“中国田”助农专区入口图等长期优质资源位，助力滞销酥梨成为畅销网货，当时30天内，共为车间售出50464单、共计25.23万斤酥梨。

截至目前，宁陵酥梨通过不断深化供应链合作模式，每一步生产工艺按照严格的要求和标准，已经成功转型升级为梨膏棒棒糖、儿童梨膏、宁陵秋梨膏、百草梨膏糖、梨膏软糖、养颜茶等产品，带动宁陵酥梨及衍生产品通过不同渠道累计销售超1000万元，带动当地酥梨产业实现电商化、规模化、可持续化。

2022年7月，格家网络结合宁陵当地特色，策划“认养一棵梨树”公益活动，进行助农的多样化的玩法，弘扬具有爱心和公益的行为，通过H5互动页面的方式，由消费者认养一棵属于自己的梨树，经过自然生长周期之后，就能获得树上的酥梨和周边产品。格家网络希望以“线上+线下”的创新性公益助农方式，为宁陵当地酥梨产业“二次赋能”。

三、疫情检验供应链稳定性

格家网络在疫情初期便高度关注产业与行业动态，主动对接平台农产品供应链、征集滞销信息，并迅速策划实施“助农战‘疫’”专题活动。通过线上销售筹备，远程协助解决打单、优化物流等方式，在实际销售过程中，稳定了车间的供应链。

2020年3月16日，格家网络宁陵助农活动得到了CCTV1《晚间新闻》、CCTV2《经济新闻联播》等栏目长达一分多钟的专题报道，重点关注平台对当地农产品供应链的电商化改造实践。同时，宁陵酥梨借助央视报道进一步扩大了品牌知名度。

四、品牌引领，挖掘+打造区域特色农产品品牌

2021年至今，格家网络持续发力农产品品牌孵化计划，打造“九物家”这一区域特色农特产品品牌。为进一步帮助宁陵县发掘县域特色优势，提高农产品知名度与美誉度，先后携手当地政府推出“九物家”宁陵梨膏棒棒糖、宁陵秋梨膏两款助农产品，希望能够通过不断深化供应链合作模式，将宁陵酥梨和酥梨产品送进千家万户。

在农产品标准化方面，格家网络创建“电商+扶贫车间+产业+农户”的产业化经营新模式，通过健全农产品生产标准体系、质量认证体系等，充分发挥电商用户大数据在指导贫困地区农业生产、农产品分拣、物流等方面的作用，从而提升农产品供应链水平。

在品牌化建设方面，格家网络与地方政府紧密合作，充分发挥电商平台的流量优势，结合媒体报道，大力挖掘和传播“宁陵金顶谢花酥梨”这一国家地理标志品牌，提高宁陵农产品知名度与美誉度。

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(责编：曹淼、李源)

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