新华社北京11月24日电 （记者叶昊鸣）记者24日从交通运输部获悉，到2035年，我国将全面建成布局合理、功能完善、集约绿色、安全智慧的现代化长江干线港口体系，港口岸线资源得到有效保护和集约节约高效利用。

交通运输部、国家发展改革委近日印发《长江干线港口布局及港口岸线保护利用规划》。规划提出，优化港口布局，形成以枢纽港口为龙头，主要港口为骨干，其他港口共同发展的多层次发展格局；着力构建长三角沿江、长江中游和长江上游三大区域港口群，推进一体化发展；加快提升沿江港口运输系统效能，强化港口枢纽的辐射带动作用，完善长江集装箱、铁矿石、煤炭、商品汽车滚装、旅游客运等主要客货类港口运输系统。

规划提出，集约高效利用港口岸线，因地制宜重点推动老旧码头设施整合集并和改造升级；优先保障主要港口、规模化公用港区、铁水联运港区和LNG加注站、洗舱站、水上绿色综合服务区等安全绿色港口建设的岸线需求；实行港口岸线高效利用的精细化管理，规范提升港口岸线利用整体效率。

在推动港口高质量发展方面，规划提出，大力推进铁路直接进港，积极发展江海直达运输；加快绿色港口建设，加强船舶港口污染物防治及塑料废弃物规范搜集，推广港口先进节能环保技术应用；推进港口数字化转型、智慧化发展，建设港口智慧物流协同平台和多式联运公共信息平台，推进港口、航运、铁路、公路等环节数据互联共享；全面落实港口企业安全生产责任制，加强港口客运站、渡口、危险货物储罐、堆场等区域风险联防联控，加强自身消防和应急救援专业设备设施、队伍建设，加快应急保障关键技术研发应用。

(责编：袁勃、胡永秋)

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