探日卫星“夸父一号”首次发布科学图像
2022年11月25日05:07 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
据新华社南京11月24日电 （记者王珏玢、张泉）记者从中国科学院紫金山天文台获悉，我国综合性太阳探测专用卫星“夸父一号”近日获得太阳硬X射线图像，并对外发布。这也是“夸父一号”升空后首次发布科学图像。
据悉，这是目前国际上唯一以近地视角拍摄的太阳硬X射线图像，其图像质量达到国际先进水平。
“夸父一号”首席科学家甘为群介绍，此次发布的图像是对11月11日1时（世界时）爆发的一个M级太阳耀斑的成像，由卫星载荷硬X射线成像仪（HXI）拍摄。虽然还在测试期，但成像效果已经非常优异，从中可以识别出爆发细节和太阳的精细结构。
“夸父一号”卫星全称先进天基太阳天文台（ASO-S），是一颗综合性太阳探测专用卫星，于2022年10月9日在酒泉卫星发射中心成功发射。卫星科学目标为“一磁两暴”，即同时观测太阳磁场及太阳上两类最剧烈的爆发现象——耀斑和日冕物质抛射，并研究它们的形成、演化、相互作用、关联等，同时为空间天气预报提供支持。硬X射线成像仪是卫星三大载荷之一，由中国科学院紫金山天文台牵头研制，承担着“一磁两暴”中观测太阳耀斑非热辐射的任务。
(责编：袁勃、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中国国家航天局开展深空探测重要科学问题全球征集活动
- 人民网北京11月24日电 （记者赵竹青）11月24日，中国国家航天局在联合国/中国空间探索与创新全球伙伴关系大会期间，举办月球与深空探测特别会议，发布深空探测重要科学问题全球征集活动。 自20世纪50年代末至今，人类对月球、行星及行星系、小行星、太阳及日球层及其以远的宇宙空间开展深空探测任务近300次，取得了大量科学发现和技术成果，拓展了人类对宇宙的认知，推动了深空探测领域技术和工程进步。…
相关新闻
- 评论
- 关注