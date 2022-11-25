据新华社南京11月24日电 （记者王珏玢、张泉）记者从中国科学院紫金山天文台获悉，我国综合性太阳探测专用卫星“夸父一号”近日获得太阳硬X射线图像，并对外发布。这也是“夸父一号”升空后首次发布科学图像。

据悉，这是目前国际上唯一以近地视角拍摄的太阳硬X射线图像，其图像质量达到国际先进水平。

“夸父一号”首席科学家甘为群介绍，此次发布的图像是对11月11日1时（世界时）爆发的一个M级太阳耀斑的成像，由卫星载荷硬X射线成像仪（HXI）拍摄。虽然还在测试期，但成像效果已经非常优异，从中可以识别出爆发细节和太阳的精细结构。

“夸父一号”卫星全称先进天基太阳天文台（ASO-S），是一颗综合性太阳探测专用卫星，于2022年10月9日在酒泉卫星发射中心成功发射。卫星科学目标为“一磁两暴”，即同时观测太阳磁场及太阳上两类最剧烈的爆发现象——耀斑和日冕物质抛射，并研究它们的形成、演化、相互作用、关联等，同时为空间天气预报提供支持。硬X射线成像仪是卫星三大载荷之一，由中国科学院紫金山天文台牵头研制，承担着“一磁两暴”中观测太阳耀斑非热辐射的任务。

(责编：袁勃、胡永秋)

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