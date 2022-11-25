本报记者 高 乔

内蒙古自治区呼和浩特市街头停放的共享单车。

丁根厚摄（人民图片）

出地铁站骑共享单车，下雨天借共享雨伞，临时办公租共享办公室，手机没电“扫”个充电宝……不知不觉中，共享经济已融入日常生活，随时满足人们的不时之需。近日，由国家市场监督管理总局发展研究中心、中国标准化研究院等单位共同牵头制定的《共享经济 指导原则与基本框架》正式发布，这也是中国共享经济领域的首个国家标准。中国共享经济应该依照怎样的标准继续发展？这份共享经济的国家标准划出了重点。

共享单车中有一辆“减碳王”

日前举行的联合国气候变化大会“数字碳中和与消费端碳减排”主题边会上，一辆尾号为885的美团共享单车“小黄车”吸引与会人员的关注——这辆在上海“服役”的小黄车，今年被1337个人骑行了8394公里，减碳0.45吨，是上海地区共享单车中的“减碳王”。

据测算，中国共享单车及电单车总量已达2200万辆，每天为用户提供5000万次骑行服务。中国共享单车和电单车的发展和推广已走在世界前列，其提供的绿色低碳出行服务为全球共同应对气候变化提供了一个独特案例。

近年来，中国共享经济商业模式不断发展成熟。自2016年国家“十三五”规划纲要首次提出“共享经济”概念以来，中国政府不断助推共享经济发展。最新发布的《共享经济 指导原则与基本框架》为共享经济作出定义：共享经济即“资源供给者通过平台与资源使用者进行资源共享的经济模式”“交易标的仅涉及被交易资源的分时使用权，而不涉及其所有权”。

门类丰富的共享型服务业态不仅为消费者带来更多便捷体验，也成为经济发展的创新增长点之一。国家信息中心发布的《中国共享经济发展报告（2022）》数据显示，2021年中国共享经济继续呈现巨大的发展韧性和潜力，全年共享经济市场交易规模约36881亿元，同比增长约9.2%；直接融资规模约2137亿元，同比增长约80.3%。在线外卖人均支出在餐饮消费支出中的占比达21.4%，同比提高4.4个百分点；网约车人均支出占出行消费支出的比重约为8.3%。为共享经济付费成为越来越多消费者的日常支出，共享经济规模增长成为数字经济发展的一个重要体现。

国家市场监督管理总局发展研究中心技术基础研究部主任、《共享经济 指导原则与基本框架》主要起草人陈云鹏表示，共享经济是中国经济创新活动最活跃的领域之一，也是国家大力支持发展的新技术、新业态、新模式中最典型的业态之一，在推动技术进步、提高市场效率、增加市场活力、带动更多就业等方面发挥着重要作用。

发挥标准对行业发展的引领作用

苏州市民盛超日前在商场用餐时租借了一个共享充电宝，使用时长1小时16分，收费8元。在社交平台微博上，“共享充电宝涨至4元每小时”一度冲上热搜，共享充电宝涨价让不少网友直呼“太贵了”。

共享充电宝从“1元时代”攀上“1小时4元”，共享单车月卡从不到10元涨到30多元……本应“摊薄成本、降低价格”的共享服务，反而在规模扩张的同时逆势涨价。随着共享经济领域范围不断延伸，行业发展的问题和隐患也有所显露。

武汉大学中国产学研合作问题研究中心副主任温兴琦分析，当前，共享经济发展仍面临一些挑战。一是相关行业规范不够健全，监管手段和方式跟不上共享经济发展步伐；二是共享经济平台具有天生的垄断性，极易形成数据资源独占和行业市场垄断；三是存在较为突出的数据安全隐患，如数据过度收集甚至是非法收集、数据滥用、数据泄露等问题；四是行业创新标准和升级方向不够明确，存在“伪创新”的问题，新技术开发和商业模式可持续性难以得到保证。

《共享经济 指导原则与基本框架》不仅明确了共享经济的定义，也为共享经济领域相关标准研制提供了基础和参考。“我们在推动共享经济领域国家标准的研制过程中，一个重要原则就是，如何更加全面、广泛、准确地吸收中国共享经济实践中最普遍性的经验和人民企盼，从引领和规范行业高质量发展的角度出发，去设计标准的立项和内容。”陈云鹏说，作为一项通用性、基础性的国家标准，该标准的出台将为下一部共享经济领域相关技术标准、管理标准、方法标准等出台打下坚实基础，也有利于发挥标准对共享经济规范健康发展的引领和技术保障作用。

力求实现企业和用户双赢

针对共享经济发展中出现的各种问题，中国在规范市场秩序、推进制度建设方面持续发力。国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》提出，“深入发展共享经济”是“数字经济新业态培育工程”的重要内容。中央网络安全和信息化委员会印发的《“十四五”国家信息化规划》提出，推动共享经济、平台经济健康发展，鼓励企业开放平台资源，推动公有云资源共享，打造共享生产新动力。2021年相继施行的《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》和此前出台的《国家安全法》《网络安全法》等法律法规，为共享经济相关制度建设提供了法律依据。

温兴琦认为，共享经济是技术创新和商业模式创新融合的产物，创新升级是决定其发展前景的关键。共享经济要想实现突破，必须重构盈利逻辑，从根本上思考和构建符合技术和市场发展趋势的合理市场定位及可持续商业模式，进一步规范共享经济市场秩序；另一方面，科学运用现代数字化、信息化技术手段，以海量用户为基础建立强大网络渠道，深耕平台数据、流量、场景，切中市场需求痛点，降低运营成本，改进经营绩效。总之，要推进共享经济高质量发展，力求企业和用户双赢。

业内人士建议，平台企业、用户和监管部门要寻求新的平衡点，形成平台企业持续提升供给水平、用户自觉爱护共享消费品、监管体系和行业自律不断强化的新局面，真正回归“共享”本源，实现行业可持续发展。

(责编：袁勃、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经