海外网 李雪钦

销售者正在直播间给顾客讲解。

受访者供图

“线上买新能源二手车可以试驾7天，觉得不合适可以退车，打消了买家顾虑，降低了购车门槛……”这是在“精估棒新能源二手车”直播间里的网友留言。成都精估棒新能源二手车是中国西南地区最早专营新能源二手车的车商，通过线上平台，已经把二手车卖到全国20多个城市。二手车网上买，已不是新鲜事，越来越多的实体经济到线上挣流量、抢市场。

直播间里有客户

一辆来自江西省南昌市的本田凌派汽车，首次挂上网才2分钟半，就被一位相距700多公里、来自广东清远的消费者下单成交。

瓜子二手车日前发布的《2022二手车全国线上大流通趋势报告》显示，线上二手车交易中，异地交易已经从8月份前的占比35%，攀升至目前的85%以上。相比去年同期，整体平均售卖天数缩短，交易进一步提速。

借助线上平台覆盖全国的特点，二手车行业正从分散的线下交易，朝着规模化、更高效的线上交易转型，让买卖二手车摆脱地域限制，实现车源全国范围内的供给与匹配。成都精估棒新能源二手车总经理任浩文接受本报采访时说，新能源二手车的供给和需求存在区域错配，线上平台能将两者在全国范围内有效匹配，提高了交易效率，为买卖双方创造价值。正是因为有了线上平台，才让专营新能源二手车这个小众品类成为可能。

“新能源二手车供需不平衡，成都本地需求有限，云卖车促进销售，打破了增长的天花板。”任浩文说，通过瓜子二手车等线上平台，公司在满足成都当地需求的同时，还把车卖到了华南、华东等地区。从卖燃油二手车到转型专卖新能源二手车，任浩文利用短短两年时间快速发展，完成了近千辆新能源二手车的销量。

线上发布看点多

“进直播间的朋友，可以看一下比亚迪在2022金秋第一车展上刚刚发布的海豹……”11月4日上午，在比亚迪线上直播间，主播一边讲解新车型，一边和网友互动。据悉，在海南省海口市举办的2022金秋第一车展现场，不少车企现场直播新车，方便更多用户了解新品。

新车“云”发布靠什么内容来吸引观众注意力？一汽奔腾曾将线上脱口秀与新车发布会融合起来。主办方邀请数名脱口秀演员作为嘉宾，以脱口秀的方式讲述产品亮点，既给观众带来欢乐，又让人对产品特点印象深刻。

据了解，汽车品牌的“云”发布大都选择多个平台同步直播，最大限度地扩大受众人群，从官方网站到直播软件再到各类社交平台，多种传播渠道为发布会共同造势。为吸引更多人观看，车企会让高管或名人采用自驾“云游”方式，超高清直播最新车型，在实车座舱中与观众交流互动。

“云发布”打破时空限制，具有即时性与互动性。四川大学文学与新闻学院教授王炎龙说，互联网热点层出不穷，“云发布”如何不被海量信息淹没，是对企业传播团队的巨大挑战。独特创意和差异化竞争是品牌获得关注的不二利器。企业要精准把握受众的喜好与需求，并与自身优势相结合，巧妙地将产品亮点输出给受众，为产品表现力插上想象的翅膀。

电商销售是趋势

移动互联网、大数据、5G等技术快速发展，推动新车、二手车企业在运营模式和营销模式方面发生改变。新冠肺炎疫情对传统线下市场的影响，加速了这种改变。新车、二手车企业正加快线上与线下融合，投入更多资源，探索并打造新的商业模式。

随着汽车消费目标受众越来越年轻化，新车、二手车的销售已经从线下搬到线上，线上卖车已成大势，消费场景也越来越常见，直播带看、VR看车……线上卖车模式普及，售后服务不断完善。

为了赢得消费者信任，线上平台在售后服务方面拿出了实招。瓜子二手车在业内率先推出7天无理由退车服务，让线上购车不再有后顾之忧。“消费者看车、选车、购车、过户等均可线上自助完成，提升了购车体验。”瓜子二手车高级副总裁王晓宇接受本报采访时介绍，瓜子二手车通过车况专业检测、智能定价、线上交易流程、极速物流交付体系、售后服务等方面建立行业认可的标准，实现了二手车在全国范围的线上交易，让入驻平台的超万家车商具备线上卖车能力，把车卖往全国各地，实现二手车的全国大流通。

中国汽车流通协会副秘书长罗磊表示，线上买车群体以90后为主，很多消费者习惯线上看车、线下实地体验后再成交。现在互联网平台多了直播、短视频等传播方式，线上看车更加方便直观，也能降低车企营销成本。

(责编：袁勃、胡永秋)

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