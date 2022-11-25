数据来源：工信部

制图：蔡华伟

本报北京11月24日电 （记者王政）记者24日从工信部获悉：前10月，我国软件和信息技术服务业运行态势平稳向好，软件业务收入84214亿元，同比增长10%，增速较前三季度提高0.2个百分点。

软件业务收入增速小幅回升的同时，利润总额增长也在加快。前10月，软件业利润总额10047亿元，同比增长4.5%，增速较前三季度提高1.8个百分点。

信息技术服务收入保持较快增长。前10月，信息技术服务收入54583亿元，同比增长10.1%。其中，云计算、大数据服务共实现收入8234亿元，同比增长7.7%；集成电路设计收入2286亿元，同比增长13.0%；电子商务平台技术服务收入8386亿元，同比增长16.5%。

工业软件产品收入两位数增长，有力支撑制造业数字化转型升级。前10月，软件产品收入20737亿元，同比增长9.6%，增速较前三季度提高0.2个百分点。其中，工业软件产品收入1861亿元，同比增长12.8%，增速较前三季度提高3.8个百分点。

《 人民日报 》（ 2022年11月25日 01 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经