本报北京11月24日电 （记者冉永平、丁怡婷）记者24日从中国石化获悉：位于四川盆地的綦江页岩气田勘探开发获得重大突破，首期探明地质储量1459.68亿立方米，这一储量通过自然资源部专家组审定，标志着我国又一个超千亿立方米的大型整装页岩气田诞生。

綦江页岩气田位于重庆市綦江区和贵州省习水县内，是我国盆缘复杂构造区发现的首个中深层—深层页岩气大气田。通常而言，埋深超过3500米的页岩气，被定义为深层页岩气，綦江页岩气田的页岩层埋深从1900米跨度到4500米，主体部分埋深大于3500米。深层页岩气上覆地层复杂，存在着页岩埋深大、地应力多变等多项世界级难题。

针对前期探井测试产量低、不稳定的问题，攻关团队创新形成深层页岩立体缝网压裂技术，初步打通了深层页岩的“七经八脉”，页岩气沿着这些立体通道源源不断流出，提产效果显著。

《 人民日报 》（ 2022年11月25日 01 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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