本报北京11月24日电 （记者欧阳洁）市场监管总局24日发布一批涉及食品、消费品、工业产品、安全生产、跨境电商等领域重要国家标准。在食品领域，充分考虑直接与食品接触容器的安全性，从生产、加工、运输、贮存和使用等全环节，规定了涂覆镀锡或镀铬薄钢板质量技术指标、检验方法和评价要求。在跨境电商领域，规定了跨境电商综合服务、智能手机和陶瓷产品信息多语种描述、交易服务质量评价等方面的要求。

《 人民日报 》（ 2022年11月25日 03 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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