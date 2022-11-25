本报记者 李心萍

飞机发动机也能寄快递！在广州某航空公司航空基地，随着一辆专业气垫车缓缓驶入，由圆通国际运输的飞机发动机安全抵达。

作为高度复杂精密的航空器材，飞机发动机需要定期运至特定的维修中心进行维护保养。抓住机遇，快递企业顺势推出航空器材“门到门”定制寄送服务。

党的二十大报告提出，着力提升产业链供应链韧性和安全水平。近年来，快递企业不再满足于充当产业链末端的“搬运工”，大力推进“快递进厂”。通过打造仓配一体化、区域性供应链服务等项目，既拓展自身发展空间，也助力制造业更好降低物流成本，提升产业链供应链韧性。

以售后物流为切入点，匹配制造商多元化需求

走进吉林长春一汽富晟集团有限公司的仓库，有一片区域很特殊。这片区域归中通管理，工作人员也都是中通员工。

原来，作为一汽大众备件中心，一汽富晟担负着为1100多家一汽大众4S店提供配件的任务。大到3米长的车门框架，发动机、变速箱等大家伙，小至1厘米长的螺丝、橡圈等小物件，都从这里发往全国各地。

配件品类多、批量小，4S店分布广、需求急，怎样才能把配件送得又快又好？

相中快递企业高效、稳定的运输网络，2018年8月一汽富晟与中通签署合作协议，当年10月中通正式进驻库房提供服务。

进厂第一步，先研究配件特点。“我们根据分类，专门定制了30多种不同规格的包装盒，为各类零部件提供最适合的打包方式。”中通驻场主管俞思泓说，这帮助中通将运输破损率降至接近零，为制造商减少了破损成本和退货成本。

其次，根据配件规格，提供快递、快运等不同的运输模式。“一般超过50千克、单边长度超过1.2米，我们就发快运，其余走快递。”俞思泓说。

一汽富晟物流事业部总裁王志仁算了一笔账，与中通合作后，公司物流成本节约了将近50%，且效率大幅提高。

今年，为更好匹配中通的运输效率，一汽富晟还专门上线了自动化提货机，以加快零部件出库速度。同时，升级了信息化系统，为每家4S店、每个包装箱提供专属编号，做到运输全链条可视化和可追溯。

快递企业与整车企业之间的合作，是快递业以售后物流为切入点，加强与制造业合作的缩影。

“近年来，制造企业供应链的柔性化程度更高，需求更加多元化，履约方式多样化，传统的小、散、专线物流公司已无法满足需求。而快递企业拥有专业的运输能力和全国性的网络，可为制造企业供应链管理提供可追溯服务。”中通快递综合物流部总监熊斌说。

智能化调度实现低库存、高周转，为制造企业提供“移动仓”

如果说上述案例，还只是快递企业与制造业在某个领域的融合，那么顺丰与九号公司之间的合作则是全方位的。从原材料采购到零部件调运，再到成品运输、售后调配，顺丰全程参与。

九号公司主要产品为智能电动平衡车、智能电动滑板车、服务机器人等，芯片是最重要的原材料之一。

“芯片从进关后就由顺丰来承运。”江苏常州顺丰客户经理张文蒙说，对急需的批次，芯片经深圳入关后，顺丰将直接送到工厂；对非急需的批次，芯片将储存在顺丰的广东东莞仓库。

此仓库为顺丰自营的恒温恒湿仓库，总面积6000平方米左右，温度可保持在17摄氏度至25摄氏度，湿度为30%至70%。此类仓库一般用于光电电子元器件、光电产品等对环境温度湿度有严格要求的物品储存。企业生产需要多大用量，顺丰就从东莞仓库运送相应数量的原材料。

“芯片体积小、附加值高，特别适合快递网络。传统的进口代理商，服务模式较为单一。顺丰的加入，有效降低了制造企业的仓储物流成本。”张文蒙说。

不仅如此，顺丰还全面参与该公司线上线下销售寄递物流服务。线上订单由顺丰统一包装，通过快递渠道发往全国。线下订单由顺丰采取整车发运等形式发往各销售门店。

“由于平衡车、滑板车等都带有电池，顺丰专门调配特种车辆满足运输要求，并在旺季开通多条直发班线，提高中转时效及中转质量，实现了网络分销、实体配送的高度融合。”张文蒙说。

在维修售后环节，顺丰则提供上门收件服务。“为此，我们特别研发了防爆箱，解决运输安全问题。逆向物流服务成为企业好口碑的诀窍。”张文蒙说。

据介绍，2021年常州顺丰共寄递产品超10万件，支撑企业实现产值超5亿元。今年以来，通过承接客户在华东地区的整车运输业务，顺丰每月运费收入超百万元。

快递行业专家赵小敏表示，近年来，快递企业积累了较为丰富的智能调度能力，能够根据企业订单安排最为合适的路线、运输方式，从而让快递业的运输网络真正成为制造企业的“移动仓”，实现低库存、高周转，为制造业降本增效提供空间。

仓配一体化服务，为供应链提供整体解决方案

从切入某个环节，到全流程介入，快递企业将设施、系统、服务嵌入制造企业的生产、销售乃至售后等环节。而随着快递业与制造业融合的深入，有些快递企业逐渐成为供应链整体解决方案提供商。

瓦轴集团始建于1938年，新中国第一套工业轴承、第一套汽车轴承、第一颗人造卫星配套轴承等均在这里诞生。随着业务的发展，瓦轴集团的轴承产品达到2万多种，规格从内径20毫米至外径16米，重量从几百克到十几吨重，且每天都有新品诞生。

为了配合轴承产品的销售，此前，瓦轴集团在全国布局了40多个中小型仓库，仓库人员多、管理难度大。然而随着制造业柔性化生产模式增多，轴承产品的购买需求日益多元化，传统的散仓模式已难以满足新需求。

2020年，为进一步提升供应链体系管理效率，瓦轴集团携手京东物流，开启制造业物流合作新探索。

“我们将瓦轴集团过去40多个中小型仓库，规划形成全国八大物流中心、七大中转库与40个监管库的仓网规划布局。”京东物流相关负责人说，这样有利于将产线仓接近生产基地，平台仓接近销售地，实现轴承的批量中转和运输，优化配送路径，缩短运输距离。

具体到每一个仓库，货架规划、货品布局也都由京东物流设计。在目前已落成的瓦轴京东物流江苏无锡仓里，京东物流通过合理布局、产品库存周期优化，将瓦轴集团原有的无锡仓与浙江萧山仓合并，仓储成本下降50%以上。

京东物流还帮助瓦轴集团建立智能仓储管理系统，优化仓内作业流程，提升管理能力与服务水平，实现敏捷的市场响应。

此外，瓦轴集团从生产基地到物流中心、中转库的整车物流，从区域仓到终端消费者的零担物流也由京东负责。疫情期间，京东物流通过灵活运力保障，将瓦轴集团时效履约率提至99%，大幅降低物流成本。

参与售后物流、采购物流，打造仓配一体化服务项目，提供区域性供应链服务……“快递进厂”探索出不少新模式，快递业与制造业深度融合。国家邮政局数据显示，业务收入超百万元的快递服务制造业项目达到1908个，支撑制造业总产值1.38万亿元。

《 人民日报 》（ 2022年11月25日 03 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经