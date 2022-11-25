本报记者 游 仪

党的二十大报告提出：“提升科技投入效能，深化财政科技经费分配使用机制改革，激发创新活力。加强企业主导的产学研深度融合，强化目标导向，提高科技成果转化和产业化水平。”

近年来，为进一步促进科技成果转化，加强对中小企业创新的支持，安徽省合肥市加大科技投入，精细化构建对科技成果转化与企业创新的“扶帮推”政策体系。

起步——

种子基金“扶一把”

在中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心，教授陈旸带领团队正在对分布式光纤声波/振动监测仪进行产品测试。

“自然灾害和安全事故发生时都会产生振动，若能连续监测，有利于及时发现潜在危险并发出灾害预警，降低损失。”陈旸介绍，自2019年起，他和同事攻关分布式光纤传感技术，成功研制出具有自主知识产权的分布式光纤传感系统，这套系统曾为北京冬奥会冰壶赛场提供了温度监测保障。

“在将技术变为产品的过程中，第一步就遇到了困难。”陈旸介绍，由于分布式光纤传感系统多依靠学校的实验室设备，理论模型虽然成熟，但要大规模生产相应仪器，需要重新构铸模型，但实验室的课题经费无法支撑科技成果转化。

这一情况引起了合肥市科技成果转化专班成员王瑞芳的注意。“陈教授的实验室设备齐全，项目也完成了前期实验。”王瑞芳说，“技术市场认可度高，团队也有转化需求，经过考察，我们认为这个项目的转化成功率比较高。”王瑞芳为陈旸支招——试试申请合肥市科技成果转化种子基金。

着眼于打通科技成果转化的“最初一公里”，把科研成果从实验室里“搬”出来，合肥市于今年5月设立了扶持科创项目起步的种子基金，重点扶持高校院所与初创企业。王瑞芳介绍：“一方面，种子基金能够给初创型科技企业提供项目启动资金，并建立风险容许机制，允许出现最高不超过50%的亏损；另一方面，种子基金可以帮助链接产业链上下游资源，更好服务项目落地。”

今年5月，在合肥市科技成果转化种子基金投委会上，陈旸团队主导的“分布式光纤传感设备研发项目”高分通过评审，得到了基金支持。招人员、购设备、谈合作……在种子基金扶持下，陈旸团队已经成立公司，在设备元器件购买、野外实验开展等方面有了进展。团队自主研发的产品，正一步步迈向市场。

截至目前，合肥市科技成果转化种子基金支持科技成果转化项目51个，全年计划支持70个项目。“未来种子基金将进一步加大对科创项目在起步阶段的支持，为科研工作者和初创企业减轻后顾之忧。”王瑞芳介绍。

发展——

研发补助“帮一把”

一笔国家科技型中小企业研发补助到账，让合肥微晶材料科技有限公司研发部副总监吴义良喜出望外。作为国家科技型中小企业，合肥微晶材料科技有限公司主要从事石墨烯和纳米银线等新材料的应用开发。

去年，围绕石墨烯的研发应用，这家企业同步研发了4个科技成果转化项目。吴义良介绍：“从散热浆料到抗菌浆料，新材料的应用前景非常广泛。但由于同步开展多个项目，每个项目研发周期不一致，申请研发补助的时间往往不一致，这就导致一年内会提交多次申请，有时还可能错过申请时间。”正当吴义良为申请研发补助犯愁时，合肥市于2021年2月出台了国家科技型中小企业研发补助专项政策。

“对照政策，逐项比对，符合条件，便可立即申请。”吴义良说，他登录合肥市产业政策管理平台，提交财务报表，上传项目研发立项、批复和验收文件。没过几天，就有合肥市高新区科技局工作人员来到公司研发部门，现场了解项目进展，实地考察研发产品。“今年2月底提交的申请，1个月后研发平台就收到了补助资金。”在吴义良看来，研发补助申请不仅效率高、速度快，还可以提高中小企业科研投入的积极性。

党的二十大报告提出，“营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境”。王瑞芳介绍，聚焦帮助中小企业增加研发投入、促进科技成果转化、营造良好发展环境等方面，合肥市制定了推动科技成果转化三年攻坚行动方案，对国家科技型中小企业研发补助，按照研发费用的15%给予最高100万元的补贴。得益于对中小型科技企业的精准支持，今年上半年，合肥市共有4892家企业进入国家科技型中小企业信息库，同比增长54.7%。

攻关——

多方合力“推一把”

今年年初，在合肥御微半导体技术有限公司，负责人王帆正带领团队重点开展套刻误差量测研发工作。过程中，他们遇到了一个技术难题：如何研发与应用高精密套刻检测光学系统？“一项技术攻克不了，就很难往下继续进行。”王帆介绍，“要想实现测量产品落地，往往需要把多种技术高度融合，而一家公司或者一个科研团队往往很难掌握多项核心技术。因此，燃眉之急是要与国内研究这项技术的团队合作。但公司实力有限，很难自己寻觅到合适的合作对象。”

就在这时，合肥市开始征集“揭榜挂帅”重点产业关键核心技术需求，帮助企业与高校科研团队在重大科研攻关阶段取得突破。

得知合肥市为企业搭建平台征集技术难题，王帆第一时间报了名。从介绍项目背景，到提出技术难点，在今年7月以“揭榜挂帅”为主题的科创对接活动上，王帆的企业现场“发榜”。“路演一结束，当场就有几个科研院所和我联系，想进一步了解项目进展。”王帆说，经过筛选，公司最终选择与安徽光机所光学遥感中心团队合作，进行产学研攻关。对王帆来说，在政府支持下，“揭榜挂帅”在企业与高校院所间搭起一座桥梁，不仅可以降低沟通成本，提高科研效率，还可以精准解决企业需求，助力创新成果更快走向应用市场。

得益于技术难题的不断突破，合肥市今年首批申报国家级高新技术企业3206家，同比增长40.6%。

目前，合肥市“揭榜挂帅”项目中有62个正与潜在揭榜方洽谈，38个项目已经签约或即将签约。“党的二十大报告提出，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。我们将进一步支持高校院所、重点企业瞄准关键共性技术难题，开展科研攻关。在高校院所、高新企业等成功‘揭榜’的项目中，择优给予政策、资金方面的引导支持。”合肥市科技局有关负责人说。

本期统筹：杨烁壁

《 人民日报 》（ 2022年11月25日 04 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经