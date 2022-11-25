本报记者 范昊天

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智能制造是实施制造强国战略的关键技术路径。湖北武汉持续推进工业企业智能化改造，在为企业提供免费诊断服务、量身定制改造方案的同时，强化政策激励、示范推广，为产业高质量发展提供了有力支撑。

作为老工业基地和中部工业重镇，近年来，湖北武汉持续推进实施工业企业智能化改造专项行动计划，加快企业智能化改造和数字化转型，全市技改投资占工业投资比重从2019年底的38.2%提高到今年前三季度的47.1%。智能化改造，已成为武汉推动产业高质量发展的重要支撑。

现场“把脉问诊”，解决企业技改难点

走进位于武汉市江夏区的武汉汇众汽车底盘系统有限公司装配车间，只见生产线两侧一排排机械臂正在灵巧地作业。经过不同工序的装配，零部件被组装成不同车型的汽车底盘模块。

“这是我们从武汉发那科机器人有限公司引进的‘自动装配拧紧’机器人，可将过去的人工手动拧紧螺钉改为机械臂自动拧紧。”汇众公司总经理周勇介绍，机器人投用后大大提高了汽车装配效率。

2019年，武汉开始实施“工业智能化改造三年行动计划”；之后，又制定《武汉市工业智能化改造咨询诊断服务平台考核办法》等文件，通过政府购买服务的方式，每年遴选数家优质的智能化咨询服务机构，从生产要素、制造资源、业务环节等多个维度，为企业提供免费诊断服务，量身定制智能化改造方案。

2021年，华工科技、武汉格创东智、武汉发那科等6家公司被遴选为诊断平台公司。“由政府牵线，企业自主选择平台内的公司来诊断并提出改造方案。”武汉市经济和信息化局有关负责人说。

经过了解比较，汇众公司选定武汉发那科前来“把脉问诊”。在车间现场调研后，对方提出了技改方案，得到了汇众公司的采纳。“改造后，产品一次下线合格率几乎达到100%，生产线工人减少了1/3以上。”周勇说，后续新项目将继续推进智能化投资和改造，以进一步提质增效。

截至目前，以华工科技等为代表的6家市级高水平智能制造服务平台，聚合26家联合体单位，形成涵盖精益管理、工业互联、系统集成、智能装备、5G通信等的智能制造生态，为企业量身定制智能化改造诊断方案4166家次，实现全市规上工业企业智改诊断服务和重点企业智改项目全覆盖。

强化激励政策，引导企业加快改造

走进武汉长飞科技园，在长飞光纤光缆股份有限公司的智能制造光缆生产车间内，信息化、智能化的生产场景随处可见。

“我们从2017年启动光缆工厂智能化改造以来，进度不断加快。”长飞公司光缆工艺工程师刘晶琛说，通过技术、工艺及装备等自主创新，智能制造完整应用于预制棒、光纤、光缆及集团运营的全业务环节。其中光缆生产效率提高20%，运营成本降低20%，产品研制周期缩短30%以上。

长飞公司智能化改造的迅速推进，离不开政府部门对技改的激励政策。2021年9月，武汉市政府发布《关于加快促进企业技术改造若干支持政策的通知》，对于被认定为示范项目、智能标杆工厂、全球灯塔工厂的，分别奖励200万元、500万元和1000万元。

“公司项目获评工信部全国首批智能制造试点示范企业、武汉市十大智能标杆工厂等，得到了各级相关部门的支持和真金白银的奖补激励。”长飞公司有关负责人说，公司充分利用奖励政策，进一步加大投入，不断加速智能化改造。

武汉市经济和信息化局有关负责人介绍，2019年以来，武汉累计安排16.6亿元市级投资及技术改造专项奖补资金，支持企业推广高端装备应用，加快智能化改造。目前，全市已建成101条数字化标准产线、82家示范智能工厂、10家智能标杆工厂、2家国家数字领航企业、1家全球灯塔工厂。

坚持示范推广，共享成功经验

“这块大屏上可以显示产量、工单进度、产品质检等信息，实现了工厂信息的实时传递，助力产销顺畅衔接，实现个性化定制和柔性化生产相辅相成。”在新洲区的武钢维尔卡钢绳制品有限公司生产车间内，讲解人员为前来观摩学习的20多家企业的负责人和技术人员介绍自身智能化改造的情况和成果。

这是由武汉市经济和信息化局组织召开的工业智能化改造示范推广“周五之约”活动上的一幕。为引导和推动全市工业企业对标示范项目，实施更有针对性的智能化改造提升，2020年以来，当地围绕光电子信息、汽车及零部件等重点行业，持续组织开展智能化改造示范推广活动，把好做法好经验向全市工业企业推广。

经过智能化改造，武钢维尔卡的订单审批时间由一周缩短到8小时，生产周期由90天缩短到60天，财务报表及成本分析用时由20天缩短到5天以内。

武钢维尔卡改造后的显著成效，引起了示范推广活动现场不少企业的关注。后来，多家企业负责人主动联系武钢维尔卡公司总经理刘祖胜，希望在公司的智能化改造方面向他“取经”。

正泰高压电气设备（武汉）有限公司有关负责人曲阳坦言：“以前我们公司内部也经常提智能化，但到底怎么做，大家心里都没有谱。参加完这场示范推广活动，我们收获特别大。”活动后不久，他们专门请来格创东智的技术人员，为公司进行数字化、智能化改造诊断和技术交流。

“格创东智为我们介绍了很多改造成功的经验，并提出了指导性很强的意见，能够帮我们少走弯路。”曲阳说，公司将以这次活动为契机，加快推进智能化改造，建设变压器行业的智能工厂。

截至目前，武汉全市已累计举办了90场企业智能化改造示范推广活动，前后遴选3批次82个智能化改造示范项目和智能工厂，促进带动1015家企业实施智能化数字化产线改造。

为了更好地帮助企业解决智能化改造中面临的困难，去年9月，武汉启动“新技改五年行动计划”，相比此前的“工业智能化改造三年行动计划”，资金支持力度更大、覆盖面更广、政策有效期更长。今年前三季度，全市在建投资技改项目1480项，较去年同期增加239项，同比增长19.3%；技改投资同比增长22.8%，占工业投资的比重达到47.1%。

《 人民日报 》（ 2022年11月25日 10 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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