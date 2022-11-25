人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

全球单机容量最大风电机组下线

单台机组每年可发电超过6600万千瓦时

2022年11月25日06:01 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报福州11月24日电  （记者刘晓宇）日前，由三峡集团与金风科技联合研制的16兆瓦海上风电机组在福建三峡海上风电国际产业园下线。该机组是目前全球范围内单机容量最大、叶轮直径最大、单位兆瓦重量最轻的风电机组。这标志着我国海上风电大容量机组在高端装备制造能力上实现重要突破，达到国际领先水平。

　　此次下线的单机容量16兆瓦海上风电机组，叶轮直径252米，叶轮扫风面积约5万平方米；轮毂高度达146米，约相当于一座50层大楼的高度。在额定工况下，单台机组每转动一圈可发电34.2千瓦时。根据多年平均发电量设计值，单台机组每年可输出超过6600万千瓦时的清洁电能。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月25日 10 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国国家航天局开展深空探测重要科学问题全球征集活动
　　人民网北京11月24日电 （记者赵竹青）11月24日，中国国家航天局在联合国/中国空间探索与创新全球伙伴关系大会期间，举办月球与深空探测特别会议，发布深空探测重要科学问题全球征集活动。 自20世纪50年代末至今，人类对月球、行星及行星系、小行星、太阳及日球层及其以远的宇宙空间开展深空探测任务近300次，取得了大量科学发现和技术成果，拓展了人类对宇宙的认知，推动了深空探测领域技术和工程进步。…
商务部：希望推动中美经贸合作早日重回健康稳定发展轨道
　　人民网北京11月24日电 （记者赵竹青）日前，中国商务部部长王文涛与美国贸易代表戴琪举行面对面会见。商务部新闻发言人束珏婷11月24日透露，此次会谈中，中方提出双方应相互尊重，求同存异，开展建设性合作，并在互信基础上找到解决问题的具体路径。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部