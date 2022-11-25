本报福州11月24日电 （记者刘晓宇）日前，由三峡集团与金风科技联合研制的16兆瓦海上风电机组在福建三峡海上风电国际产业园下线。该机组是目前全球范围内单机容量最大、叶轮直径最大、单位兆瓦重量最轻的风电机组。这标志着我国海上风电大容量机组在高端装备制造能力上实现重要突破，达到国际领先水平。

此次下线的单机容量16兆瓦海上风电机组，叶轮直径252米，叶轮扫风面积约5万平方米；轮毂高度达146米，约相当于一座50层大楼的高度。在额定工况下，单台机组每转动一圈可发电34.2千瓦时。根据多年平均发电量设计值，单台机组每年可输出超过6600万千瓦时的清洁电能。

《 人民日报 》（ 2022年11月25日 10 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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