本报西安11月24日电 （记者龚仕建）记者从西安建筑科技大学粉体工程研究所获悉：该校陈延信教授科研团队经过研究探索，攻克氧化铝工业难题，在低品质铝土矿焙烧提质理论与技术上取得重大突破并实现工业化应用。技术成果在相关项目应用一年即新增产值22.78亿元，使长期沉寂的“呆矿”成为“金矿”。

据了解，我国有储量高达10亿吨的低品质高硫铝土矿，因“硫”对传统生产工艺的严重危害，而长期被行业视为“鸡肋”。该技术可将这些原来难以利用的高硫高碳铝土矿变成高品质有效资源，为我国高硫铝土矿的高效高质利用和氧化铝工业的健康可持续发展提供了可靠的技术支撑，经济和社会效益显著，整体技术达到国际领先水平。

《 人民日报 》（ 2022年11月25日 10 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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