本报记者 常 钦

习近平总书记在党的二十大报告中指出，“全方位夯实粮食安全根基”。

目前，全国秋粮收获进入扫尾阶段，全年粮食丰收已成定局。丰收背后，各地在种业创新、耕地支撑、结构调整等方面有哪些生动的实践？学习贯彻落实党的二十大精神，下一步，如何全方位稳固大国粮仓根基，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中？从本期开始，我们推出“全方位夯实粮食安全根基”系列报道，敬请关注。

——编 者

织牢耕地保护网，全力守好“饭碗田”

“田长就是乡亲们‘饭碗田’的守护人。”一早，祝中良穿着红马甲开始巡田。他是湖南省益阳市赫山区高粱坪村党支部书记，也是一名村级田长，巡田护耕是他日常工作的一部分。

赫山区自然资源局局长王瑜介绍，今年以来，区里建立区、乡、村、组（网络）四级耕地保护田长制管理体系，将58.8万亩耕地保护底线目标和52.25万亩永久基本农田保护目标落到实处。

高粱坪村有5608亩耕地，一个人怎么看得过来？“我有科技好帮手，精准又及时，太可靠了！”祝中良拿出手机打开“益码管田”APP介绍，每天巡田，只要发现哪个田块出了问题，拍照上传，就能快速启动线索处置程序。

耕地保护监管网越织越密。王瑜说，区里结合卫星遥感监测、高塔视频监控、无人机巡查等手段，耕地保护实现了“实时监测、实时跟踪、实时查处”。今年夏天，为应对高温干旱，赫山区各级“田长”奔忙在60万亩稻田，调度灌溉、巡田护耕，守护希望的田野。

党的二十大报告提出，“全面落实粮食安全党政同责，牢牢守住十八亿亩耕地红线”。自然资源部耕地保护监督司相关负责人介绍，10年来，我国落实最严格的耕地保护制度，严格划定并守住了18亿亩耕地保护红线，夯实了国家粮食安全基础。特别是近两年来，耕地减少的势头得到初步遏制，去年全国耕地总量实现净增加。

各地将贯彻落实党的二十大精神，化成牢牢守住耕地红线的坚决行动。强化制度保障，层层压实各级党委和政府保护耕地的责任；严格实行耕地占补平衡，26个省份推行“田长制”等耕地保护新模式；建设智能化耕地监测监管机制……一系列“长牙齿”的硬措施，确保18亿亩耕地实至名归。

“耕地是粮食生产的命根子，饭碗一起端，责任一起扛。”江苏省建湖县自然资源和规划局局长孙育军介绍，2019年开始，县里探索开展全域土地综合整治，促进耕地保护和土地集约节约利用，为粮食丰收提供坚实支撑。“土地综合整治实惠多，规模经营，订单种植，每亩比去年多收150斤，纯收益在800元以上。”高作镇种田大户马以勤说。

“原来的荒地、零散地块得到了利用，可以连片种庄稼。”高作镇党委书记唐城说，通过综合整治，全镇新增耕地3000多亩，今年新增粮食产量1050万斤以上。

“保障粮食安全，大家都有责任，必须坚定挑稳重农抓粮的担子。”建湖县委书记祁从峰表示，下一步，将以实施全域土地综合整治为抓手，建设更多高产稳产的“吨粮田”，提高农业综合生产能力，全方位夯实粮食安全根基。

全面提升质量，让每寸耕地都成为丰收沃土

耕地保护既要保数量，也要提质量。东北地区粮食产量占全国的1/4，保护黑土地，是保障粮食安全的压舱石。

“从大肥大药到吃‘营养餐’，黑土地油光松软，粮食增产一成多。”吉林省榆树市五棵树镇广隆村田间，玉米已收获完毕，天雨机械种植合作社负责人丛百元满面春风地说，“今年我们边收割玉米，边把秸秆粉碎深翻还田，增加有机质，蓄水又保墒，为来年丰收打下了好基础。”

作为吉林省首批黑土地保护试点项目县之一，榆树市全域实施黑土地保护利用工程。广隆村建起水肥一体化设施，覆盖1.5万亩黑土地，精准施水施肥，节水、节肥、增产效果明显。“粮食产量稳步提高，收益持续增加，乡亲们保护黑土地的积极性越来越高。”丛百元说。

把黑土地保护作为一件大事来抓，今年8月1日，《中华人民共和国黑土地保护法》正式施行，自然资源部办公厅发出通知，要求组织开展黑土耕地调查，严格用途管制，进一步加强黑土耕地保护。

自然资源部耕地保护监督司相关负责人介绍，要推动黑土地保护法全面有效贯彻实施，坚持不懈地保护好黑土地，更好保障国家粮食安全。今年前三季度，全国实施黑土地保护性耕作8300万亩，超额完成年度计划面积。“十四五”期间我国将完成1亿亩黑土地保护利用任务，黑土耕地质量明显提升，土壤有机质含量平均提高10%以上。

18亿亩耕地红线要守住，5亿亩盐碱地也要改良利用。在山东省东营市，越来越多的盐碱地变成了丰产田。“今年大豆玉米带状复合种植，玉米亩产1000多斤，豆子亩产200多斤，又是一个丰收年。大豆固氮，来年小麦产量还能往上蹿。”东营区黄河路街道万泉村种植大户闫小平喜滋滋地说，“盐碱地改良后，盐碱少了，今年种粮收益增加了两成。”

“通过节水控盐、改良培肥、生态保育，中度盐碱地变为轻度盐碱地，中低产田变成了中高产田。”黄河路街道党工委书记曲建仿说，通过生态化利用和种业科技创新，盐碱地上“长”出了小麦、大豆、藜麦等多种高产好品种。

为挖掘盐碱地综合利用潜力，今年东营市在盐碱地上扩种了10万亩大豆，大豆玉米带状复合种植达到34万亩。

“今天的耕地就是明天的饭碗，全方位夯实粮食安全根基，必须全面提升耕地质量。”中国农业科学院农业资源与农业区划研究所研究员周卫说，我国人多地少，必须加强耕地土壤改良、地力培肥和治理修复，实施耕地质量保护提升行动，开展综合治理和改造提升，瞄准短板弱项发力，让每寸耕地都成为丰收沃土。

稳步推进高标准农田建设，粮食高产稳产更有底气

“今年种了60亩优质水稻，亩产1300斤，比往年高了200斤，市场收购价每斤1.42元，收入能超过10万元，今年的丰收真是来之不易。”谈起秋粮收成，江西省永丰县八江乡高家村种粮大户高康新很是感慨。

原来，今年夏天，永丰县持续出现高温干旱少雨天气，一度影响农作物生长。“及时浇水施肥，落细管护措施，加上高标准农田给力，终于追回了产量。”高康新回忆。

高康新能抗旱夺丰收，多亏了高标准农田护航。近年来，八江乡先后争取项目建设资金近7000万元，对2万余亩农田进行了高标准建设，“田成方、渠成网、路相通、旱能灌、涝能排”，高标准农田抗灾减灾能力明显提升。“而且，土壤墒情、田间气象、病虫害等都能监测，种粮更有底气。”高康新说。

“党的二十大报告提出，‘逐步把永久基本农田全部建成高标准农田’，这个真是振奋人心！”永丰县高标准农田建设办公室高级农艺师张林钱说，下一步将持续推进高标准农田建设，让更多农田变良田，同时做好建后管护，健全“县负总责、乡镇监管、村为主体”的管护体制，打通管护“最后一公里”，为端牢“中国饭碗”提供坚实支撑。

“今年我种了43亩玉米，亩产1440斤，这季玉米能收入4万多元。”丰收的喜悦写在河南省封丘县北辛庄村农民刘福印的脸上。谈到丰收秘诀，他打开了话匣子：“高标准农田田块相连，农机敞开跑；沟渠相通，黄河水直接流到地里；硬化路修到田边，路边井、电、渠配套完善。就这条件，一季千斤、一年吨粮没得跑。”话语间刘福印底气十足。

“建好高标准农田，真正实现了旱涝保收、高产稳产。”封丘县农业农村局局长穆胜文介绍，全县共建成高标准农田122万亩，农业生产条件和综合生产能力有效提升，加上测土配方施肥等新技术推广，项目区粮食亩均增产200公斤以上，“作为全国粮食生产大县，我们将以党的二十大精神为指引，稳步推进高标准农田建设，让更多农田变成‘高产田’。”穆胜文说。

到今年底，全国将累计建成10亿亩高标准农田，保障粮食产能在1万亿斤以上。“稳住了高标准农田，就能稳住国家粮食产能的大头。”周卫说，耕地保数量、提质量，建设高标准农田是个重要抓手，要坚定不移抓下去。农田必须是良田，要求我们不断提升耕地质量，确保粮食任何时候都能产得出、供得上、供得优。

《 人民日报 》（ 2022年11月25日 18 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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