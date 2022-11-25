原标题：易观发布商业查询发展报告，天眼查市场渗透率近八成

近日，国内知名第三方研究机构易观分析发布《透视用户需求深挖服务潜力：2022中国商业查询行业洞察》(下称《报告》)。这是对于商业查询领域发展趋势的最新研判，聚焦用户需求变化，分析典型商业查询平台的用户服务能力，洞察商业查询行业发展趋势，为个人、企业、政府了解和使用商业查询提供参考。

商业查询(简称“商查”)是基于公开信息，使用大数据、人工智能等技术手段，及时、准确地提供多种数据维度商业信息，服务于个人、企业、政府的第三方信息查询平台。主要的行业玩家包括天眼查、企查查、启信宝等。商查经历了征信数据查询阶段(2014-2016)和企业信息查询阶段(2017-2019)，目前正处于商业多维查询阶段(2020-2022)，能够支持不同企业间多维度数据查询。政策、经济、社会、技术、用户等多方因素共同推动了商查的发展，其中用户需求变化是推动商查发展的重要力量。

报告内容显示，用户流量逐步向头部平台集中，行业竞争激烈，但天眼查仍取得不俗的成绩，市场渗透近八成，企查查与启信宝位居二，三位，渗透率分别为18.9%以及6%。天眼查作为商业查询的领军企业，从成立之初即以满足用户需求为己任，想用户之所想，扩展数据维度，获得大量用户的认可。

目前，商查的用户依据用户属性和对商查的使用深度和广度可以分为大众人群、专业人群、中小企业、集团公司和政府部门五类。其中大众人群和中小企业主要将商查应用在生活、生意场景，其需求逐渐拓展细化，未来需要商查平台提供更多的场景化服务、增值服务；专业人群、集团公司、政府部门更多将商查应用在工作、管理、监管场景，其需求不断深化，未来在深度分析、数智化方面的需求将越发强烈。

报告数据显示，天眼查在满足不同类型用户需求时，用户选择使用天眼查的比例均领先于竞争对手：在大众人群之中选择使用天眼查的用户占比为62%，企查查与爱企查分别为22%以及18%；专业人群之中选择使用天眼查的用户占比为58%；中小企业之中选择使用天眼查的用户占比更是高达62%，企查查与爱企查分别为38%以及28%；集团公司之中选择使用天眼查的用户占比为67%；政府机构选择使用天眼查的用户占比更是高达70%。

用户需求的纵深延展意味着商查平台需要提供更加多样化的服务，典型商查平台在用户服务方面具有差异。头部平台天眼查以用户场景化需求为中心在服务纵深上均具优势，引领行业发展。天眼查基于用户使用场景提供系统化服务，构建完整服务生态。对于个人用户，天眼查细分个人用户使用场景提供服务，满足差异化需求；对于企业用户，天眼查满足不同发展阶段的企业场景化需求，增强盈利能力；对于政府用户，天眼查支持政府部门层层深入的数智化需求，打造数据治理体系闭环。而企查查、启信宝等其他平台主要聚焦自身功能，以功能为中心提供查询、分析等解决当前用户需求的服务。

天眼查以用户场景化需求为核心，在洞察用户需求变化趋势的同时充当行业引领者，在服务深度上走在用户需求和行业其他玩家前面，对行业服务深度的发展具有深刻的影响。与此同时，天眼查在以用户场景化需求为核心的理念指引下，透析并预测到了用户服务广度方面的需求，通过提供场景化服务、增值服务，引领行业在服务广度方面的发展。

从商查行业发展趋势看，用户需求的变化促进商查的价值从工具价值向服务价值、经济价值、社会价值延展，平台定位也需逐渐迈进“服务业+数智化”的商业综合服务阶段。商查服务广度向服务业细分场景拓展，形成综合服务生态。商查数据服务深度持续提升，逐渐形成数智化服务体系。商查将推动传统产业向数智化方向转型升级，助力数字经济。同时，商查将持续支持社会信用体系构建，辅助建设全国统一大市场。

(责编：曹淼、李源)

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