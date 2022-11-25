近日，交通银行与美的置业控股和万科集团分别签署全面战略合作协议。根据协议，交通银行将为美的置业提供人民币200亿元意向性综合授信额度，为万科集团提供人民币1000亿元意向性综合授信额度，并为两家房企提供多元化融资服务，包括但不限于房地产开发贷款、并购贷款、债券投资等。

交通银行相关负责人表示，此次为美的置业、万科集团提供亿元意向性综合授信额度，是交行深入贯彻人民银行、银保监会《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》要求，有效落实11月21日全国性商业银行信贷工作座谈会会议精神的重要举措。银企双方将以此次签约为契机，同向发力，共同促进房地产市场平稳健康发展。

“下一步，交行将继续围绕‘三稳’‘三保’政策要求，通过配置专项资源、放权赋能、数字化改造优化房贷业务流程等系列举措，确保房地产融资工作有序推进。交行将继续履行国有大行责任担当，坚持精准发力，以高质量金融服务助力经济高质量发展。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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