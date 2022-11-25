彭艳娇 龚忠政 孙瑜

24日，由我国企业自主研发的新一代继电保护系统（华能睿渥继电保护系统）在澜沧江中下游的小湾水电站正式投运。这意味着被称为水电站“大脑”的核心控制系统全面实现国产化，这也是我国水电控制系统一项重大技术突破。

计算机监控、调速器、励磁和继电保护四大系统是水电站的核心控制系统，是确保机组及电网稳定的重要基础。其中，计算机监控系统相当于水电站的“神经中枢”，调速器和励磁系统是保障电压和频率稳定的执行机构，继电保护设备是保障电力系统安全稳定运行的“第一道防线”。

以前，水电核心控制系统关键部件依赖进口。中国华能集团牵头组建联合研发团队，对水电核心控制系统的软硬件开展大量适配、比选和研发工作，实现了软硬件100%全国产化。团队完成重大技术创新34项，17项关键技术填补了国内空白。

此次投运的华能睿渥水电继电保护系统，标志着我国高水头、大容量水力发电领域核心控制系统实现全面自主可控，进一步提升了我国电力基础设施运行水平和本质安全。经第三方权威机构鉴证，性能指标达到行业标准要求，对保障电力基础设施网络安全，保障国家能源安全具有重要意义。

(责编：申佳平、陈键)

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