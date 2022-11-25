记者张盖伦

11月24日，2022年全国地震科技工作会议以视频形式召开。会议统筹谋划推进下一阶段地震科技创新和服务工作，为新时代防震减灾事业现代化建设提供坚实地震科技支撑。

记者从会议上了解到，近年来，地震科技助力防震减灾工作提质增效。我国地震监测核心技术实现自主创新可控，国内地震自动速报平均用时缩短到2分钟，地震参数自动速报达到国际先进水平。地震预警核心技术全面应用，中国地震预警网在云南漾濞6.4级、四川芦山6.1级、四川泸定6.8级等地震中取得了减灾实效。国家地震烈度速报与预警工程将于2023年底竣工验收，届时将在我国重点地区实现秒级地震预警和全国分钟级地震烈度速报能力，为我国经济社会高质量发展提供更加可靠的地震安全保障。余震快速测定、灾害预测模拟等技术在近几年地震应急处置中发挥重要作用。

而且，我国地震科技创新基础能力也得到显著提升。中国大陆活动地块理论得到进一步发展，断层亚失稳、地震破裂相图、工程和城市抗震理论取得新突破。电磁监测试验卫星“张衡一号”成功发射，基于人工智能的地震监测技术在业务系统中得到应用，量子重力、光纤传感等仪器研发取得重要突破，唐山大地震精确模拟获得国际高性能计算最高奖。中国地震科学实验场、空间环境地基监测网、极低频电磁探测网、海底科学观测网等一批国家大科学设施投入建设运行。

会议也透露，聚焦2035年我国步入世界地震科技强国前列的奋斗目标，地震局将开展一系列工作，其中包括建设中国地震科学实验场。该实验场将在川滇地区建设高时空分辨率地震观测网、地震预测应用分析平台、地震灾害链观测实验平台，聚焦中长期预测、短临预测、触发地震、工程结构响应、地震灾害链等5个方面的科学目标，开展攻关研究，力争在地震孕育及致灾机理认识方面取得重大原创性突破，发展先进的风险监测预警和防控技术，努力把实验场打造成我国地震科技创新主战场、国际地震科学探索最前沿。

(责编：申佳平、陈键)

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