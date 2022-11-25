人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

首个央企产业集群入驻雄安新区

记者杨雪
2022年11月25日08:44 | 来源：科技日报
小字号

11月23日，中国中铁产业集群疏解雄安新区揭牌暨启动仪式在雄安新区举行。中国中铁旗下多家企业同步整体搬迁到雄安新区，并加快选址统筹投资建设中铁雄安基地，4000余名技术专家将在此工作、生活。

党的二十大报告提出“高标准、高质量建设雄安新区”。雄安新区深入学习宣传贯彻党的二十大精神，加快推进“建筑央企二三级企业落地新区”的产业导入。中国中铁是率先以产业集群方式疏解落地雄安新区的首家中央企业。

“中国中铁产业集群疏解雄安新区将为当地阶段性产业导入起到示范引领作用。”中国中铁雄安区域总部市场部部长李峰说，“下一步，中国中铁将发挥建筑领域领先优势，适时科学部署相关板块，加大投资力度，深入推进产融结合，把最优质的资源配置到新区建设，高标准、高质量推进雄安新区项目建设。”

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国国家航天局开展深空探测重要科学问题全球征集活动
　　人民网北京11月24日电 （记者赵竹青）11月24日，中国国家航天局在联合国/中国空间探索与创新全球伙伴关系大会期间，举办月球与深空探测特别会议，发布深空探测重要科学问题全球征集活动。 自20世纪50年代末至今，人类对月球、行星及行星系、小行星、太阳及日球层及其以远的宇宙空间开展深空探测任务近300次，取得了大量科学发现和技术成果，拓展了人类对宇宙的认知，推动了深空探测领域技术和工程进步。…
商务部：希望推动中美经贸合作早日重回健康稳定发展轨道
　　人民网北京11月24日电 （记者赵竹青）日前，中国商务部部长王文涛与美国贸易代表戴琪举行面对面会见。商务部新闻发言人束珏婷11月24日透露，此次会谈中，中方提出双方应相互尊重，求同存异，开展建设性合作，并在互信基础上找到解决问题的具体路径。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部