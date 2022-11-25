首个央企产业集群入驻雄安新区
2022年11月25日08:44 | 来源：科技日报
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11月23日，中国中铁产业集群疏解雄安新区揭牌暨启动仪式在雄安新区举行。中国中铁旗下多家企业同步整体搬迁到雄安新区，并加快选址统筹投资建设中铁雄安基地，4000余名技术专家将在此工作、生活。
党的二十大报告提出“高标准、高质量建设雄安新区”。雄安新区深入学习宣传贯彻党的二十大精神，加快推进“建筑央企二三级企业落地新区”的产业导入。中国中铁是率先以产业集群方式疏解落地雄安新区的首家中央企业。
“中国中铁产业集群疏解雄安新区将为当地阶段性产业导入起到示范引领作用。”中国中铁雄安区域总部市场部部长李峰说，“下一步，中国中铁将发挥建筑领域领先优势，适时科学部署相关板块，加大投资力度，深入推进产融结合，把最优质的资源配置到新区建设，高标准、高质量推进雄安新区项目建设。”
(责编：申佳平、陈键)
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