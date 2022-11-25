张 棣 陶宇鹏 陈 科

由中化西南化工研究院设计院有限公司（以下简称西南院）、中国石油化工股份有限公司联合研发的首个氦气提纯项目近日开车成功，氦气纯度稳定在99.9999%。该项目的核心低温精制单元由西南院提供全套自主研发技术，目前该技术已获得国家发明专利授权。

项目负责人介绍，氦气被誉为“气体黄金”，广泛应用于航空航天、超低温、医疗等领域，是国防军工和高科技产业发展不可或缺的稀有战略性物资之一。

该项目中的核心单元低温精制装置是产品氦气质量的“守门员”，其性能直接决定产品品质。项目BOG尾气中氖气含量较高，用常规的方法无法达到产品氦气纯度要求，西南院针对此情况开展了专项技术攻关，开发出新型低温精制技术，该技术与国内现有技术相比，具有原料气适应性广、装置稳定性高、净化精度高等特点，成功攻克技术难点，装置连续多日安全稳定运行，产品氦气纯度达到99.9999%。

20世纪60年代，西南院受原化工部委派，完成了天然气提氦和合成氨尾气提氦的实验室和中试研究。近10年来，西南院在原有技术基础上持续研究，新工艺将变压吸附、低温精制、催化等技术进行耦合，将氦气回收率提升至95%以上，能耗和投资进一步降低。

(责编：申佳平、陈键)

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